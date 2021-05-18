Регистрация станет намного доступнее, потому что получить ее можно будет в электронном виде через портал «действие».

С понедельника, 17 мая, харьковчанам стала доступна электронная регистрация места жительства через портал «действие». Харьков стал первым городом страны, который получил доступ к этой функции, сообщил «Редпост"со ссылкой на слова исполняющего обязанности мэра города Игоря Терехова.

В Министерстве цифровой трансформации пояснили, что для пилотного запуска и теста этого сервиса был выбран именно Харьков, так как именно здесь была проведена большая работа по диджитализации государственных услуг.

"По статистике, регистрация места проживания является самой популярной услугой в Украине. У нас в городе каждый второй посетитель центров предоставления административных услуг обращается именно за этой услугой. В прошлом году ее получили около 58 тысяч человек. Теперь она станет намного доступнее, потому что получить ее можно будет в электронном виде. Это еще один шаг вперед, потому что у человека нет необходимости ходить по кабинетам, даже приезжать в центр админуслуг - она может сделать все, не выходя из дома», - отметил Терехов.

Получить услугу можно на портале или в приложении «действие». Для этого необходимо иметь паспорт в виде ID-карты, заполнить заявление и оплатить административный сбор в размере 13,6 грн. В будущем эта функция станет доступной и для владельцев бумажных паспортов.

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Автор: Иван Бойко