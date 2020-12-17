Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении увольнять послов Украины, если они не будут демонстрировать результат на экономическом направлении в стране пребывания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на пленарной сессии «Стратегические приоритеты внешней политики Украины» в рамках видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

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«Для Украины важно быть интегрированной в мировую экономику. Вижу, что направление экономической дипломатии получило в МИД определенное обновление, но пока мы не видим конечного результата. Задача каждого посла в этой сфере - привлечение прямых иностранных инвестиций в Украину», - заявил он.

Президент убежден, что одной из основных задач украинских дипломатов должно быть продвижение украинского экспорта, отстаивание интересов украинского бизнеса за рубежом.

«По очевидным причинам объемы товарооборота между странами упали во всем мире, но уже сегодня каждый из вас в своей стране пребывания должен искать все возможности не только для его возобновления, но и увеличения. Предлагайте, пожалуйста, ваши идеи по открытию новых переговоров о зоне свободной торговли не только товарами, но и услугами, изучайте рынки своих стран пребывания, знакомьтесь с основными импортерами и ритейлерами», - призвал глава государства.

Зеленский считает, что в нынешних условиях посол должен стать лучшим украинским экономистом в своей стране пребывания.

«Сегодня, когда свирепствует вторая волна COVID-19 во всем мире, я продолжаю так называемую телефонную дипломатию. Только за этот неполный год я провел 67 телефонных переговоров с главами государств и правительств и во время этих разговоров львиная доля времени была посвящена экономике и планированию следующих визитов», - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что считает экономические достижения в двустороннем сотрудничестве одним из основных критериев, по которым оценивает и ценит работу посла.

«Новоназначенным послам скажу: первые результаты своей работы на экономическом направлении вы должны показать уже через полгода после назначения. Нет результата - нет должности посла», - заявил он.

Президент обратился к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с просьбой разработать и подать в Офис президента модель ключевых критериев оценки эффективности работы послов в экономическом направлении.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

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Автор: Константин Гончаров