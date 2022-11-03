Компания SCM отстроит разрушенные металлургические заводы Мариуполя после освобождения его от российских оккупантов.
Об этом заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко в интервью испанской газете El Espanol.
"Наши заводы в Мариуполе никогда, ни при каких обстоятельствах не будут работать под оккупацией. Мы восстановим их только под украинским флагом", – подчеркнула Емченко.
С 2014 по 2022 год Мариуполь превратился в витрину украинского Донбасса.
"Мариуполь стремительно модернизировался во всех направлениях и стал очень привлекательным для жизни. И мы, как владельцы двух металлургических гигантов в городе, на которых в целом работало около 40 тысяч человек, инвестировали в развитие города сотни миллионов долларов", – отметила директор по коммуникациям.
По ее словам, перед войной, металлургические комбинаты Мариуполя подготовили свои бомбоубежища к осаде и создали там достаточные запасы еды, воды, лекарств и горючего.
"Мы горды тем, что по решению нашего инвестора Рината Ахметова внесли свой весомый вклад в это фантастическое сопротивление – открыли защитникам Мариуполя и горожанам хранилища наших металлургических заводов, с запасами еды, топлива, медикаментов и всего прочего. Это спасло тысячи гражданских жизней и жизней защитников ценой существенного разрушения уже легендарной Азовстали", – отметила Наталья Емченко.