В SCM уверяют, что их мариупольские заводы ни при каких обстоятельствах не будут работать под оккупацией.

Компания SCM отстроит разрушенные металлургические заводы Мариуполя после освобождения его от российских оккупантов.

Об этом заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко в интервью испанской газете El Espanol.

"Наши заводы в Мариуполе никогда, ни при каких обстоятельствах не будут работать под оккупацией. Мы восстановим их только под украинским флагом", – подчеркнула Емченко.

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"Мариуполь стремительно модернизировался во всех направлениях и стал очень привлекательным для жизни. И мы, как владельцы двух металлургических гигантов в городе, на которых в целом работало около 40 тысяч человек, инвестировали в развитие города сотни миллионов долларов", – отметила директор по коммуникациям.

По ее словам, перед войной, металлургические комбинаты Мариуполя подготовили свои бомбоубежища к осаде и создали там достаточные запасы еды, воды, лекарств и горючего.

"Мы горды тем, что по решению нашего инвестора Рината Ахметова внесли свой весомый вклад в это фантастическое сопротивление – открыли защитникам Мариуполя и горожанам хранилища наших металлургических заводов, с запасами еды, топлива, медикаментов и всего прочего. Это спасло тысячи гражданских жизней и жизней защитников ценой существенного разрушения уже легендарной Азовстали", – отметила Наталья Емченко.