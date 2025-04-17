За три месяца машиностроители ДТЭК изготовили 3 комбайна для стабильной угледобычи, - ДТЭК

Кроме того, предприятия обеспечили шахты более 527 тысячами запчастей и комплектующих, необходимых для эффективной и непрерывной работы добывающего оборудования.

За три месяца 2025 года машиностроители компании ДТЭК изготовили три новых проходческих комбайна для обеспечения работы угольных шахт и стабильной угледобычи. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В январе-марте этого года машиностроители изготовили и отремонтировали почти 806 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - три новых проходческих комбайна для проведения горных выработок", - говорится в нем.

Кроме того, предприятия обеспечили шахты более 527 тысячами запчастей и комплектующих, необходимых для эффективной и непрерывной работы добывающего оборудования.

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"Прошли этот отопительный сезон и уже сейчас готовим более надежную опору для прохождения следующей зимы. Для этого энергетики продолжают восстановление в режиме 24/7, шахтеры обеспечивают тепловую генерацию топливом, а машиностроители поддерживают их всем необходимым оборудованием. Потому что главное, чтобы украинцы и дальше были со светом", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после обстрелов и обеспечение работы угольных шахт.