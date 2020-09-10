По данным госконцерна, за первую половину 2020 года было экспортировано продукции на 145 млн долларов.

Команда уходящего гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса за год работы полностью провалила экспортное направление.

Об этом говорится в статье «Год Абромавичуса в "Укроборонпроме": крутое пике "новой команды", опубликованной на Defence Express.

Так, по данным госконцерна, за первую половину 2020 года было экспортировано продукции на 145 млн долларов. Для сравнения за весь 2019-й — 908 млн долларов.

«То есть экспорт вооружений упал почти в три раза. Здесь как-то неловко вспоминать обещания Абромавичуса достичь в 2020-м показателя экспорта в 1,3 млрд долларов», - пишут авторы статьи.

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Такое эпическое падение имеет свои конкретные имена. Кроме Айвараса Абромавичуса, это его заместитель по маркетингу и сбыту Михаил Морозов.

По данным антикоррупционного расследования Цензор.нет, из-за действий Морозова только на одном контракте с Пакистаном Украина потеряла 15 млн долларов. И все из-за того, что Морозов и его партнер Мохаммад Захур лоббировали интересы своей компании-прокладки Raviana Pakistan Private Limited.

По информации Defense Express, летом этого года в "Укрспецэкспорте" состоялась невиданная "зачистка" специалистов пакистанского направления, которые в течение десятилетий работали с этой страной.

«Уволили сразу семь уникальных специалистов, включая директора представительства в Пакистане. Это окончательно разрушило систему работы украинских спецэкспортеров на этом специфическом рынке», - говорится в статье.

Таким образом, бизнес-интересы Морозова и его партнера Мохаммада Захура, фактически лишили Украину валютной выручки и выбили ее с важного рынка. В этом им поспособствовал и бывший директор Грибовецкой свалки, а ныне гендиректор «Укрспецэкспорта» Вадим Ноздря.

«Интересно, что Абромавичус, вместо того, чтобы избавиться от "зашкваренного" заместителя, изо всех сил тянет его, как преемника в кресло главы концерна. Также пока остается в должности гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря - протеже Морозова и Захура», - отмечают авторы статьи.

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Автор: УНИАН