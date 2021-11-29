В течение семи лет производители отходов получили возможность самостоятельно, без какого-либо согласования и нормативного обоснования, определять класс образуемых отходов, отметил эксперт.

В Украине уже в течение семи лет существует позорная практика, когда производитель сам определяет к какому классу относятся отходы его производства. Это позволяет недобросовестным производителям занижать класс опасности, наносить больший вред экологии и сокращать отчисления в бюджет. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании GRECO Павел Куфтырев на Национальном форуме "Обращение с отходами в Украине: законодательство, экономика, технологии".

"В зависимости от класса отходов определяются условия обращения с ними, то есть чем выше класс отхода, тем более жесткие условия относятся к обращению с ними, так и ставка экологического налога, которая применяется для операций по размещению этих отходов. За 1 класс – 1 405,65 грн/т, за 2 класс – 51,2 грн/т, за 3 класс – 12,84 грн/т, за 4 класс – 5 грн/т. То есть, разница между ставкой за накопление 1 тонны отходов разных классов является существенной", – подчеркнул юрист.

Куфтырев напомнил, что Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства еще в сентябре 2014 года признала утратившими силу государственные санитарные нормы, которые регулировали классификацию отходов – ДСанПиН 2.2.7.029-99 "Гигиенические требования по обращению с промышленными отходами и определение их класса опасности для здоровья населения".

По его словам, следствием этого решения Госпредпринимательства и длительного бездействия Минздрава и Министерства защиты окружающей среды стало то, что в течение семи лет производители отходов получили возможность самостоятельно, без какого-либо согласования и нормативного обоснования, определять класс образуемых отходов.

"То есть отходы первого класса, которые являются чрезвычайно опасными и токсичными, производитель мог определить как четвертый, мало опасный класс. Это приводит к значительному уменьшению размера экологического налога, который не доплачивается в бюджет. Требуем, чтобы Минздрав и Министерство защиты окружающей разработали новый нормативный акт по вопросу классификации отходов", – резюмировал управляющий партнер юридической компании GRECO.

Напомним, Главное следственное управление Госфискальной службы Украины начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения ущерба государству должностными лицами ООО "Николаевский глиноземный завод". По данным уголовного производства, открытого по факту невыплаты НГЗ в течение последних трех лет экологического налога за размещение отходов красного шлама, убытки государства превышают 240 млрд гривень. Уголовное производство открыто по заявлению общественной организации "Стоп Шлам".

Ранее, в ноябре 2020 года, общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против "Николаевского глиноземного завода", требуя возместить более 9,21 млрд гривень морального ущерба за вред экологии. В мае 2021 года суд первой инстанции признал иск правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривень в качестве компенсации. Теперь идет рассмотрение апелляции, которую подал НГЗ.

Автор: Иван Бойко