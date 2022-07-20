Клиентская база Riyako&Partners простирается от начинающих предпринимательских компаний до международных групп компаний, зарегистрированных на бирже.

RIYAKO & PARTNERS - фирма общей практики с большим опытом в области уголовного права, семейного права, разрешения споров и прав интеллектуальной собственности.

Юридическая компания RIYAKO & PARTNERS - является экспертами в предоставлении корпоративных консультаций и решений вопросов корпоративного права, как датского, так и международного. Мы консультируем по всем вопросам, от корпоративного управления, акций, процедур формирования и общих собраний до реконструкции, ликвидации, слияний и разделений компаний.

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ЭКСПЕРТАМИ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

Наша клиентская база простирается от начинающих предпринимательских компаний до международных групп компаний, зарегистрированных на бирже. Таким образом, мы обладаем обширной экспертизой на всех этапах развития компаний от начала до конца, включая формирование, возможное расширение и вплоть до возможного роспуска.

Наша команда экспертов по корпоративному праву консультирует по всем вопросам корпоративного права. У нас есть большой опыт и знания во всем, от крупных проектов до повседневного бизнеса.

Большая часть нашего опыта обусловлена ​​многолетним сотрудничеством с нашими клиентами. Чтобы дать наилучший совет, мы знакомимся как с вашей компанией, так и с сектором бизнеса. Поэтому мы гарантируем, что вы получите консультацию, адаптированную к требованиям компании и корпоративным задачам, характерным для вашей сферы деятельности.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО: ЧТО МЫ МОЖЕМ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ?

Юристы RIYAKO & PARTNERS предлагают юридические консультации на всех этапах, которые может пройти компания, в том числе:

Комплексное юридическое сопровождение предприятий

Создание бизнеса и инвестиции

Налоговые споры и оптимизация

Сопровождение импорта и экспорта

Получение и продление лицензий и разрешений

Договорная и претензионная работа на предприятии

Оформление трудовых отношений

Оформление земли и недвижимости

Защита интеллектуальной собственности и информации

Сопровождение проверок и обысков

Ликвидация и банкротство бизнеса

Консультации RIYAKO & PARTNERS характеризуются нашей политикой открытых дверей. Мы общаемся и сотрудничаем между всеми отделами RIYAKO & PARTNERS, что означает, что мы можем быстро и эффективно решать любые междисциплинарные вопросы, которые могут возникнуть. Адвокат в Киеве с вопросами корпоративного права мы также помогаем нашим клиентам с трудовыми, налоговыми и личными проблемами и проблемами.