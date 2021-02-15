По предварительным данным ООН, мировая экономика сократилась в 2020 году на 4,3% — это максимальный спад со времен Великой депрессии.

По итогам 2020 года объем ВВП Японии сократился на 4,8%. Это первое сокращение с 2009 года.

Это следует из данных, опубликованных правительством страны.

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Как сообщает агентство Kyodo, в четвертом квартале, с октября по декабрь ВВП Японии вырос на 3%, в годовом выражении — на 12,7%.

Расходы населения по итогам года на фоне пандемии коронавируса упали на 5,9%.

Экспорт за год сократился на 12,3%, однако в четвертом квартале подскочил на 11%.

Аналитики ожидают спада японской экономики в начале 2021 года, поскольку в некоторых районах вновь вводятся ограничения на фоне пандемии, отмечает Kyodo.

По предварительным данным ООН, мировая экономика сократилась в 2020 году на 4,3% — это максимальный спад со времен Великой депрессии.

Эксперты считают, что последствия пандемии будут сохраняться еще долго, главным образом из-за повышения уровня безработицы и сокращения капвложений.

Показатели 2009 года

В 2009 году на фоне мирового финансового кризиса глобальный ВВП снизился на 1,7%.

В 2009 году фоне мирового финансового кризиса японская экономика упала на 5,7%.

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Автор: УНИАН