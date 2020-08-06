Все больше украинцев ищут открытые вакансии через интернет

Поиск работы, особенно в условиях кризиса и высокой конкуренции на рынке труда, задача не из простых. Она требует определенного терпения, трезвой аналитики доступных предложений, четкого понимания своих возможностей и уровня квалификации. Еще нужна уверенность, настойчивость и набор инструментов для проверки вакансий.

В последние годы все больше украинцев ищут работу, используя для этого ресурсы виртуального онлайн-пространства – тематические и нетематические доски объявлений, группы в социальных сетях и местные форумы.

Причем, если раньше работу в интернете и через интернет искали преимущественно молодые специалисты, то теперь возрастные рамки расширились – вакансии просматривают люди всех возрастов и социальных статусов.

Это актуально

Первая причина, почему открытые вакансии и работа на BESPLATKA.ua и аналогичных порталах привлекает внимание широкой аудитории – это высокий уровень актуализации информации. Печатная пресса, даже та, которая выходит ежедневно, быстро устаревает. Ситуация с расклеенными объявлениями аналогичная. В интернете же вакансии обновляются, добавляются и удаляются каждую минуту.

Это удобно

Зайти на тематический сайт, выбрать подходящий для трудоустройства город, обозначить направление поиска и индивидуальные фильтры (желательная зарплата, график работы), а затем сразу же начать просматривать подходящие и актуальные предложения – это удобнее, чем искать ту самую вакансию среди сотен предложений.

К тому же, некоторые порталы разрешают добавить свое резюме в их базу – так вы увеличиваете диапазон пассивного поиска, и можете ждать, пока на вас выйдут работники отдела кадров потенциальных работодателей.

В отличие от агентств, для доступа к контактам подходящих работодателей на сайтах с объявлениями не нужно платить. Более того, если в интернете за это просят деньги – стоит насторожиться.

Это информативно

Объявление на столбе или короткая заметка в газете – это минимум информации. Да, на тематических досках в интернете некоторые работодатели тоже не всегда выкладывают детальное описание вакансии, но все же объявления в Сети более информативны.

Кроме того, потратив несколько минут на дополнительный поиск в интернете, вы можете почитать отзывы о работодателе, проверить его юридическую информацию и другие объявления – это повышает шансы на то, чтобы определить мошенника или недобросовестную компанию, избежать скрытых предложений по сетевому маркетингу, получить исчерпывающую информацию о том, к кому вы хотите устраиваться на работу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram