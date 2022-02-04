В ходе торгов акции компании Meta Platforms (новое название Facebook) упали более чем на 26%.
Об этом сообщает CNN.
По состоянию на 14:26 по Киеву акции Facebook стоили 237,76 долл.
По итогам торгов 3 февраля, стоимость Meta Platforms снизилась на 240 миллиардов долларов. Такое падение было зафиксировано впервые с того момента, как акции компании появились на бирже.
Facebook в Украине:
С января по июль 2021 года количество пользователей Facebook сократилось во всех областных центрах Украины.
Какую аудиторию потерял Facebook:
Киев - 3,17%;
Черкассы - 25,22%;
Днепропетровская область - 6%.
Прибыль компании:
29 июня 2021 года стоимость Facebook впервые превысила отметку в 1 триллион долларов.
В августе 2021 года Facebook заявил о том, что по итогам второго квартала 2021 года его квартальная выручка показала рекордный рост с 2016 года.