Кремль из-за уменьшения нефтегазовых доходов залез в кошельки к зависимому от алкоголя населению.

Страна-агрессор Россия за счет поднятия акцизов на алкоголь финансирует войну против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Telegram.

Уточняется, что с января 2025 года в РФ повысили акциз на алкоголь на 15%. К настоящему моменту наблюдаются результаты новой налоговой политики Кремля.

"За первый квартал года внутреннее производство водки упало почти на 22,7%, бренди - на 25%. Новые акцизы на спиртное - попытка активизировать поступления в бюджет государства-агрессора, откуда Россия финансирует преступную войну против Украины", - пояснили в ГУР.

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По данным разведки, это также свидетельствует об экономических проблемах России. Поясняется, что Кремль решил из-за уменьшения нефтегазовых доходов залезть в кошельки к зависимому от алкоголя населению.

"Рост розничных цен на алкоголь, вызванный увеличением акцизов, вряд ли способен изменить рацион россиян, а вот масштабировать уровень теневого рынка с дешевым спиртным вроде "мистера сидра" - вполне", - подытожили в ГУР.

Что происходит с российской экономикой из-за вторжения в Украину

Как писал УНИАН, сочетание рекордно высоких процентных ставок и устойчивой инфляции несет угрозу дальнейшему ожидаемому росту военной экономике Путина, которую, по прогнозу Bloomberg, ожидает падение.

По данным российского Центробанка, в РФ ожидается инфляция на уровне 4,5-5% к концу 2025 года. Также прогнозируется ключевая ставка в среднем на уровне 17-20%.

В свою очередь, The Telegraph сообщает, что военная машина Путина под угрозой, поскольку российская экономика уже находится в критическом состоянии.

Из-за резкого роста стоимости заимствований и процентных ставок оказывается давление на местные компании, что не может не беспокоить российских олигархов.

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