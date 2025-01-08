Отмечается, что две трети россиян по-прежнему уверены в завтрашнем дне

Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину вызвало экономический бум, основанный на государственных стимулах. За почти три года появилось все больше признаков того, что по счету вскоре придется платить.

Издание Bloomberg пишет, что настроения в российких городах остается приподнятым - рестораны переполнены, магазины работают, но сочетание рекордно высоких процентных ставок и устойчивой инфляции несет угрозу дальнейшему ожидаемому росту.

"Относительно хороший период для российской экономики, основанный на ранее накопленных ресурсах, закончился", - говорит Олег Вьюгин, экономист и бывший высокопоставленный чиновник центробанка. "Высокая инфляция съедает весь этот, казалось бы, кратковременный успех".

Видео дня

Кроме того, Россия сталкивается с санкциями, ослабленной валютой, неясными перспективами цен на нефть опасениями, что главный партнер – Китай - не справится с экономическими проблемами

До сих пор экономика продолжает работать, несмотря на западные санкции, и наряду с высокими зарплатами это помогает ослабить общественное неприятие войны. Две трети россиян по-прежнему уверены в завтрашнем дне. Потребительские настроения, хотя и снизились, но остаются выше, чем когда-либо с 2022 года.

"Если говорить о среднем классе, то он сейчас чувствует себя хорошо", - говорит Сергей Дмитриев, специалист по информационным технологиям. "Высокие процентные ставки не смогли сдержать рост цен, более чем в два раза превышающий целевой показатель".

Рекордные расходы по займам уже начали сказываться. По данным исследовательской группы "Автостат", российским автосалонам грозит волна банкротств. Также сельскохозяйственный сектор испытывает трудности.

Даже крупнейшие компании пересматривают свои стратегии. Государственный оператор трубопроводов ПАО "Транснефть" и ОАО "Российские железные дороги" резко сократили инвестиционные программы, отчасти из-за стоимости заимствований.

Частные компании, как сталелитейная компания ПАО "Северсталь" и горнодобывающая компания ПАО "ГМК "Норильский никель", также сокращают расходы. При этом United Co. Rusal International PJSC, ведущий производитель алюминия, рассматривает возможность сокращения производства более чем на 10%, ссылаясь на экономическую ситуацию.

Центррбанк прогнозирует инфляцию на уровне 4,5-5% к концу года, а ключевую ставку в среднем на уровне 17-20%.

"Это будет год затягивания поясов", - говорит Софья Донец, экономист компании T-Investments. "Кредиторы выигрывают, а заемщики с трудом представляют, как они будут жить".

Для потребителей и предприятий это означает сокращение кредитов для покупок и инвестиций. Обвал стоимости нефти - один из самых больших рисков для экономики в 2025 году, считает Донец. По ее словам, если цена упадет еще ниже, России придется идти на жертвы.

Аналитики Промсвязьбанка считают, что скорое окончание войны может способствовать укреплению рубля, возвращению иностранных инвесторов и экспортной выручки. Если же переговоры затянутся, то инфляция и жесткая политика, скорее всего, сохранятся, что приведет к замедлению роста.

Значительное ослабление рубля по отношению к доллару и проблемы с трансграничными платежами, вызванные угрозой санкций со стороны США, также оказывают свое влияние.

"Риск рецессии также является самым высоким за последние три года", - говорит Донец. "В некоторых кварталах следующего года возможно падение. Пока наш основной прогноз - рост к концу следующего года, чуть ниже 1%".

Экономика России - последние новости

Падение рубля в РФ ускорилось, а центробанку не удается сдержать инфляцию. Однако Россия не сталкивается со значительными ограничениями в финансировании бюджета или военных расходов.

Аналитики отметили, что Центральному банку России не удается сдержать инфляцию, несмотря на повышение ключевой ставки до 21%. В ноябре общая инфляция составила 8,9% в годовом измерении, а базовая инфляция - 8,2%.

Среди ключевых факторов - почти двузначный рост заработной платы, военные расходы, обесценивание рубля и рост кредитования частного сектора на 61%, или почти $650 млрд, с середины 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: