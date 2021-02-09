Глава SoftBank рассказал, что Джек Ма любит рисовать и делится с ним своими эскизами.

Китайский миллиардер Джек Ма и генеральный директор компании SoftBank Масаеси Сон обмениваются рисунками.

Об этом Масаеси Сон рассказал, представляя финансовые результаты основанной им компании SoftBank Group Corp за октябрь-декабрь 2020 года, пишет BBC.

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В ходе презентации Сона спросили, поддерживает ли он связь с Джеком Ма, который почти не появляется на публике с октября 2020 года.

Глава SoftBank рассказал, что Джек Ма любит рисовать и делится с ним своими эскизами.

«Так что это не всегда о бизнесе, но ми общаемся о наших увлечениях или просто передаем привет и так далее. Так что такого рода обмен происходит», — сказал Сон.

Масаеси Сон и Джек Ма ранее входили в советы директоров компаний друг друга. SoftBank был одним из первых инвесторов в Alibaba, вложив в компанию $20 млн долларов в 2000 году, когда она была малоизвестной. SoftBank принадлежит почти 25% акций китайского гиганта в сфере электронной коммерции.

Криптовалюта Dogecoin

Это валюта-мем, которая была создана в 2013 году. Валюта названа в честь интернет-мема Doge. Мем является фотографией собаки породы сиба-ину по кличке Кабос. Особенностью криптовалюты является быстрый период начального майнинга.

4 февраля 2021 года Илон Маск после перерыва в два дня вернулся в Twitter с сообщениями о криптовалюте-меме Dogecoin. За несколько часов цена на валюту выросла на 75%.

Все началось с того, что Маск поделился фотографией ракеты, которая летит на Луну, и после добавил твит с одним словом: «Doge». Потом он поделился мемом с самым известным эпизодом из мультфильма «Король Лев», и сделал еще несколько сообщений.

В итоге сообщения получили десятки тысяч ретвитов и привели к росту цены на Dogecoin.

8 февраля 2021 года криптовалюта с изображением собаки сиба-ину достигла рекордной отметки. Стоимость токена поднялась до пика в размере 8,2 цента при рыночной капитализации 10,5 млрд долларов.

Что такое Alibaba

Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Основателем компании является Джек Ма. Компании принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.

20 апреля 2020 года Alibaba Group заявила о том, что инвестирует $28 миллиардов в облачную инфраструктуру. Компания заявила, что потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.

16 августа 2020 года стало известно о том, что США намерены запретить ряду китайских компаний работать на территории страны. В том числе запрет мог коснуться самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.

По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале 2019 года подразделение Alibaba Cloud Intelligence контролировало 46,4% облачного рынка Китая, тогда как Tencent и Baidu Cloud Cloud имели 18% и 8,8% рынка соответственно.

20 января 2021 года основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма впервые почти за три месяца показался на публике.

28 января 2021 года стало известно о том, что основатель Alibaba готовит масштабную реорганизацию одного из своих стартапов.

2 февраля 2021 года китайская государственная газета Shanghai Securities News исключила основателя Alibaba Джека Ма из списка главных бизнесменов страны.

3 февраля 2021 года Джек Ма согласовал с китайскими регуляторами план реорганизации Ant Group, который превратит финтех-гиганта в финансовую холдинговую компанию.

5 февраля 2021 года Китай выдвинул основателю Alibaba новые требования для выхода на биржу.

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Автор: Елена Коваленко