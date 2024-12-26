Если убрать препараты, в отношении которых применяется реимбурсация, получается, что цены на лекарства в Украине ниже, чем в европейских странах, считает эксперт.

Если убрать препараты, в отношении которых применяется реимбурсация, получается, что цены на лекарства в Украине в 85% случаев ниже, чем в европейских странах. Такое утверждение содержит блог президента Всеукраинского совета прав и безопасности пациентов Виктора Сердюка на сайте "Украинские новости", в котором он рассматривает вопрос цен на лекарства, передает "ДС".

Он также доказывает, что пример с "Нимесилом" для демонстрации "низкой стоимости" препаратов в Европе является ошибочным. В частности, он отмечает, что "в Польше его цена на самом деле меньше, чем у нас, но по одной простой причине: "Нимесил" в Польше входит в перечень лекарств, цену на которые компенсирует государство. Такой инструмент государственной политики по удешевлению лекарств называется "реимбурсация" (компенсация стоимости). Поэтому на примере с "Нимесилом" демонстрация "низкой стоимости" является ошибочной, и Юлия Тимошенко, которая его использует, демонстрирует свою некомпетентность или заангажированность".

Далее эксперт приводит данные исследования еженедельника "Аптека". Согласно этому исследованию, если убрать препараты, в отношении которых применяется реимбурсация, получается, что цены на лекарства в Украине ниже, чем в европейских странах, в 85% случаев. При этом средневзвешенная цена одной упаковки препарата в Украине на 30% ниже, чем в европейских странах. А значит, отмечает Виктор Сердюк, "Юлия Тимошенко, мягко говоря, говорит неправду, когда утверждает, что украинские лекарства дороже европейских".

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Однако Виктор Сердюк признает, что вопрос цен на лекарства надо решать. Потому что этот вопрос имеет не только рыночное, или экономическое, но и существенное социальное измерение. Но, по его мнению, это лучше делать через более широкое применение механизма реимбурсации, когда государство полностью или частично компенсирует цену на лекарства.