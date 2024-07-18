Мобильные сети в Украине строились исключительно для работы в мирное время.

Эксперт по вопросам телекоммуникаций Александр Глущенко заявил, что аккумуляторы, которые есть у мобильных операторов, непригодны для нынешних веерных отключений.

"Мобильные сети и сети операторов фиксированной связи в Украине никогда не строились на случай войны. Они все строились исключительно для работы в мирное время. И в 2022 году все операторы связи, включая мобильных операторов, операторов фиксированной связи, интернет-провайдеров, узнали, что все то хозяйство с аккумуляторами, которое есть у них на площадках, надо просто собрать в кучу и выбросить, потому что оно не работает и аккумуляторы, которые были установлены, непригодны для таких веерных отключений электроэнергии", - сказал Глущенко в эфире Киев24.

По его словам, после этого началась модернизация сетей. Так, операторы начали устанавливать аккумуляторы, которые могли приобрести, потом начали покупать их в Китае. В 2023 году начали заказывать аккумуляторы, которые уже хотели заказать.

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"И весь этот процесс является непрерывным, потому что в нынешних условиях, когда электроэнергия отсутствует по 18-20 часов, ни один аккумулятор не вытянет", - добавил эксперт.

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Ранее сообщалось, что из-за отключения электроэнергии в Украине инфраструктура мобильных операторов становится зависимой от установленных на базовых станциях батарей и генераторов.

Согласно распоряжению Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций от 15 июля 2024 года НЦУ внес изменения в требования работы базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения. Мобильные операторы должны обеспечить доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов во время отключений электроэнергии, вместо 4 часов как это было раньше.

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