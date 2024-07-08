Многочасовые отключения света стали огромной проблемой для многих граждан страны.

Известно, что в Украине свет отключают на долгие часы - к примеру, жители Киева жалуются на многочасовое отсутствие электричества, часто общее количество часов в темноте колеблется от 12 до 15. В таких реалиях нужно искать выход - разбираемся, какой интернет будет работать без света и что нужно, чтобы его подключить.

Как работает интернет по оптоволокну - принцип действия

В последнее время все чаще и чаще украинцы стали задумываться о том, как продлить себе часы цивилизованной жизни, ведь многие люди работают удаленно, а если пропадает интернет - пропадает и возможность получить деньги.

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На помощь пришло оптоволокно - технология GPON позволяет иметь доступ к всемирной паутине, даже если за окном полный блэкаут. Само по себе оптоволокно - это такая себе "матрешка", состоящая из 96 нитей кварцевого стекла или пластика, помещенных в гидрофобный гель, а затем - в провод. В чем отличие оптоволокна от обычного кабеля - оно имеет дополнительную прочную оболочку, которая защищает от любых погодных условий.

Главное, что нужно понимать - как GPON работает без электричества. Хитрость заключается в самой технологии, ведь импульсы по кабелю передаются с помощью света, а не электричества, как в других случаях. Принцип полного внутреннего отражения света позволяет передавать данных на довольно существенные расстояния без потерь со скоростью 1000 Мбит/с.

Как сделать так, чтобы интернет работал без света - подключение

Если вы разобрались и поняли для себя, чем хорош оптоволоконный интернет, можно переходить к более решительным действиям - подключению такого способа связи.

Инструкция следующая:

найти провайдера, который поддерживает GPON;

договориться о прокладке кабеля к вам в квартиру или дом;

купить источник бесперебойного питания;

присоединить его к роутеру.

"Бесперебойник" необходим, чтобы обеспечить постоянное соединение (иногда такие устройства предлагают сами провайдеры). Кроме того, вам нужно будет подключить его вместе с роутером куда-то, когда исчезнет свет. Для таких целей лучше всего приобрести аккумулятор, павербанк или другой подобный девайс.

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