Низкая экономическая активность касается женщин, которые не могут работать в период ухода за ребенком.

В Украине один из самых низких уровней экономической активности в Европе - доля украинцев, которые работают (или готовы начать работать) в возрасте 15-64 года, составляет 67,5%, тогда как средний уровень в ЕС - 75%, в Швеции - более 80%.

Как сообщила пресс-служба Центра экономической стратегии (ЦЭС), об этом заявила старший экономист ЦЭС Александра Коломиец на форуме "Как смягчить демографические угрозы экономике?".

Отмечается, что прежде всего низкая экономическая активность касается женщин, которые не могут работать в период ухода за ребенком.

"Например, среди женщин до 34 лет с полным высшим образованием только 76,4% являются экономически активными (работающими или готовыми работать), в то время как у мужчин этот показатель достигает 95%", - говорится в сообщении.

В ЦЭС напомнили, что украинский рынок труда не позволяет большинству граждан работать дистанционно. Согласно опросам, более 50% украинцев заявляли, что не могут выполнять свою работу удаленно.

Безработица в Украине:

По данным Госстата, уровень безработицы в Украине среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2021 года составил 9,1%, снизившись с 9,3% во II квартале.

Национальный банк Украины в январе снизил прогноз уровня безработицы в 2022 году с 8,6% до 9,1%, на 2023 год с 8,6% до 8,9%.