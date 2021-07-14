В рамках проверки представители налоговой службы могут прийти к любому работодателю без предупреждения.

В Украине проводится проверка всех работодателей на предмет надлежащего трудового оформления сотрудников.

Проверка осуществляется в рамках борьбы с "серыми" зарплатами. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

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В течение недели после начала поверки, которая стартовала 1 июля, то есть по состоянию на 5 июля 2021 года, было выявлено 336 наемных работников без надлежащего оформления.

В течение этой же недели 158 тысяч сотрудников были оформлены официально.

В рамках проверки представители налоговой службы могут прийти к любому работодателю без предупреждения.

На что имеют право инспекторы:

прийти на любое предприятие;

поговорить с сотрудниками;

посетить производственные помещения;

проверить документы о трудоустройстве сотрудников.

Что будет, если сотрудники не оформлены официально:

в случае, если сотрудники оформлен не официально, а работает по гражданско-правовому договору, либо вовсе без договора, работодателя ждет штраф в сумме 60 тыс. грн;

в случае, если нарушение не будет устранено и во время повторной проверки его вновь обнаружат, сумма штрафа будет увеличена до 180 тыс. грн.

В каком случае, работодатель не имеет права избежать официального оформления сотрудников:

если он принимает на работу человека с определенными профессиональными обязанностями;

если он определяет график работ и продолжительность рабочего дня наемного сотрудника;

если он устанавливает заработную плату сотруднику;

он если платит сотруднику за процесс труда, а не за конечный результат.

Средняя зарплата в Украине

При этом средняя зарплата, которую работодатели готовы платить украинцам составляет 13,5 тыс. грн.

Средняя зарплата в Киеве при этом составляет 16,5 тыс. грн, а в небольших областных центрах достигает всего 11 тыс. грн.

Минимальная зарплата в Украине

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2021 года выросла, по сравнению с маем 2020 года, на 28,1% - до 13 тыс. 499 грн.

Ситуация с зарплатами в Украине

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

20 мая 2020 года Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Верховная Рада 25 августа 2020 года приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

В августе задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла на 0,6%%. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года выросла на 0,8% и составила 2,198 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1% по сравнению с августом и на 1 октября составила 3,56 млрд грн.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

28 октября 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежному обеспечению.

По данным Государственной службы статистики средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11998 грн.

Украинцы за первый квартал 2021 года заработали 983,6 млрд грн, а потратили за аналогичный период на 83,4 млрд грн больше – 1 трлн. 67 млрд грн.

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Автор: Елена Коваленко