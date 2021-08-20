Срок вступления в наследство, в случае смерти близкого родственника, по закону составляет шесть месяцев.

В Украине могут изменить правила вступления в наследство. С соответствующей инициативой выступили в Минсоцполитики.

Как сообщает Ubr.ua, в ведомстве предложили разработать механизм компенсации средств, которые государство потратило на содержание пожилых граждан в органах опеки.

Читайте такжеИзменение покупательной способности украинцев за 30 лет независимости: зрада или перемогаВ Минсоцполитики отмечают, что родственники пожилых людей, которые были на содержании государства, вступая в наследство должны будут компенсировать государству все расходы.

"Такие предложения фактически нарушают Конституцию Украины. То есть, устанавливают заранее вину лиц и фактически пытаются снять ответственность государства за выполнение тех обязательств, которые оно должно выполнять", – отметил адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Если государство считает, что имеет право забрать свое, то пусть в общем порядке обращается к наследникам, как это предполагает Гражданский кодекс (в пределах тех же шести месяцев). И получать компенсацию (если она и положена) государство должно в общем порядке как кредитор за счет имущества после распределения, но никак не вне очереди", – заявил партнер ЮК ExpatPro Платон Даниленко.

Срок вступления в наследство:

Срок вступления в наследство, в случае смерти близкого родственника, по закону составляет шесть месяцев.

За это время наследник должен обратиться к нотариусу, где должен лиююо отказаться от наследства, либо принять наследство.

Те, кто проживал вместе – зарегистрированы по одному адресу – автоматически вступают в наследство.

Если кто-то не желает принять наследство в течение полугода должен пойти к нотариусу и написать соответствующее заявление об отказе.

Автор: Елена Коваленко