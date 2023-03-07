Наибольшую динамику восстановления в феврале, по сравнению с январем, показали Кировоградская - 21%, Днепропетровская - 15%, Черновицкая - 15%, Николаевская - 14%, Черниговская области - 14%.

После январского рекорда, когда на рынке труда было зафиксировано наибольшее количество вакансий с момента полномасштабного вторжения РФ, тренд растет.

По данным СУН (системы управления наймом Work.ua), в феврале количество предложений работы выросло на 11% по сравнению с январем.

Наибольшую динамику восстановления в феврале, по сравнению с январем, показали Кировоградская - 21%, Днепропетровская - 15%, Черновицкая - 15%, Николаевская - 14%, Черниговская области - 14%.

Видео дня

Лидировать по количеству размещенных вакансий продолжают Киевская - 20 034 предложений работы, Львовская - 6 914, Днепропетровская - 6 401, Одесская - 4 469, Ивано-Франковская области - 2 000.

Пятерка категорий с наибольшим приростом вакансий в феврале по сравнению с январем:

Логистика, склад, ВЭД - 5 700 (+16%).

Медицина, фармацевтика - 4 805 (+13%).

Строительство, архитектура - 2 719 (+14%).

Охрана, безопасность - 1 100 (+15%).

Юриспруденция - 814 (+23%).

Наибольший прирост вакансий в феврале наблюдался по должностям "Садовник" (+133%), "Дизайнер интерьера" (+116%), "Инженер по пожарной безопасности" (+75%), "Помощник адвоката" (+65%), "Зубной техник" (+60%).

Чаще в Украине ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей и поваров.

Все больше украинцев находят работу по сравнению с январем, в феврале соискателей стало меньше, конкуренция уменьшилась и держится на уровне декабря 2022 года.

Наибольшая конкуренция соискателей на вакансию наблюдается в Киевской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Запорожской областях. В прифронтовых регионах искатели активизируются. Те, кто вернулись, начали искать свое место на рынке труда.

Наименьшая конкуренция в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской, Кировоградской областях.

Конкурентными остаются должности, по которым не предусмотрено обязательное присутствие в офисе, где можно работать из любой точки мира, например, верстальщик, специалист чата, Front-end программист, вебдизайнер. Ощущается нехватка электрослесарей, горняков, эндокринологов, врачей УЗИ, сборщиков верха обуви и программистов ЧПУ.

Впервые с начала полномасштабного вторжения медианная зарплата по Украине выросла с 15 000 до 15 500 грн. Заметны зарплатные колебания и на региональном уровне, например, во Львовской области, где в прошлом году платили от 14 000 до 15 000 грн, сейчас предлагают в среднем 15 500.

Самую высокую зарплату в феврале предлагали:

медиабаерам - 50 000 грн;

водителям-международникам - 41 500 грн;

рихтовщикам - 32500 грн;

риелторам - 30 000 грн;

дизелистам - 27 500 грн.

В отдельных сферах также был рост зарплат. Повышение коснулось топ-менеджеров и руководства высшего звена, специалистов, работающих в страховании, сфере обслуживания, производстве, занимающихся дизайном, и тех, кто работает в сфере телекоммуникаций.

Пятерка категорий с наибольшей зарплатой неизменна. Лидирует категория "Недвижимость", в которой платят 30 000 грн. далее "Топ - менеджмент, руководство высшего звена" - 30 000 грн; "Транспорт, автобизнес" - 22 500 грн; "Продажа, закупка" - 20 000 грн и "Сельское хозяйство, агробизнес" - 19 500 грн.

Меньше всего оплачивалась работа уборщиков - 8 000 грн, санитаров - 8 500 грн, посудомойщиков - 9 000 грн, ассистентов ветеринарного врача и мастеров производственного обучения-по 10 000 грн.

По данным СУН (системы управления наймом Work.ua), в феврале в поисках работы находилось больше женщин, чем мужчин — на рынок труда в последний месяц зимы вышло 35 011 соискательниц, тогда как соискателей — 25 817.

В феврале увеличилось кандидатов, которые искали работу дистанционно, на 16,84% больше чем в январе.

Прибыли кандидаты в следующих областях:

"Маркетинг, реклама, PR" (+11%);

"СМИ, издательство, полиграфия" (+11%);

"Сельское хозяйство, агробизнес" (+7%);

"Продажа, закупка" (+3%);

"Медицина, фармацевтика" (+2%).

Работа во время войны

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

В октябре 2022 года максимальное количество вакансий, которые были размещены на Work.ua, осталось на уровне предыдущего месяца - 56 719 против 56 554 вакансий. Падение не произошло. Рост составил 0,3%, при том, что в сентябре прирост был 16%, в августе - 20%

Вас также могут заинтересовать новости: