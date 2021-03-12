В США на аукцион будет выставлена старинная золотая монета стоимостью более $10 миллионов.
Об этом сообщает ТСН.ua.
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Как говорится в сюжете, монете почти 100 лет. Всеми сохраненными монетами в США владеет государство. Но эта оказалась в частных руках. Нынешний владелец - дизайнер обуви Стюарт Вайтзман.
Торги состоятся в начале июня. Вместе с монетой продадут еще несколько старинных марок стоимостью от 5 до 7 миллионов долларов.
Старинные монеты в Украине
2 марта 2021 года Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в Евросоюз. Из Украины пытались вывезти культурные ценности на почти 1 миллион долларов.
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