Группа членов Сената Конгресса США от Демократической партии представила законопроект о выделении средств для противодействия экономической экспансии Китая.
Речь идет о выделении более $350 млрд на протяжении десяти лет. Об этом сообщает New York Times.
Читайте такжеВ ответ на действия США Китай запускает глобальную инициативу по защите данных
Промышленный потенциал
Проект закона нацелен на укрепление промышленного потенциала Соединенных Штатов. Среди его инициаторов — сенатор Чак Шумер и Боб Менендес.
Шумер отметил, что Америка не может позволить себе и дальше недостаточно инвестировать «в наших рабочих, производственные сообщества, науку, технологические исследования, торговлю или уступать лидерство в международном сообществе».
Разработки и исследования
Большую часть денег (около $300 млрд) предлагается направить на поддержку исследований и разработок в области науки и технологий. Законопроектом также предлагается обязать Пентагон покупать определенные товары в США и дружественных странах, а не в Китае.
Хронология событий
- 8 сентября 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ограничить экономические отношения США с Китаем.
- 15 декабря 2019 года США и Китай договорились о перемирии в торговой войне.
- 15 января 2020 года США и Китай подписали первую часть нового торгового соглашения.
- 6 февраля 2020 года Китай заявил о том, что вдвое снижает пошлины на импорт из США.
- 28 апреля 2020 года США ввели новые правила экспорта в Китай, Россию и Венесуэлу.
- 23 мая 2020 года США добавили к санкциям еще 33 компании Китая.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram