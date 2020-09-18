Речь идет о выделении более $350 млрд на протяжении десяти лет

Группа членов Сената Конгресса США от Демократической партии представила законопроект о выделении средств для противодействия экономической экспансии Китая.

Речь идет о выделении более $350 млрд на протяжении десяти лет. Об этом сообщает New York Times.

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Промышленный потенциал

Проект закона нацелен на укрепление промышленного потенциала Соединенных Штатов. Среди его инициаторов — сенатор Чак Шумер и Боб Менендес.

Шумер отметил, что Америка не может позволить себе и дальше недостаточно инвестировать «в наших рабочих, производственные сообщества, науку, технологические исследования, торговлю или уступать лидерство в международном сообществе».

Разработки и исследования

Большую часть денег (около $300 млрд) предлагается направить на поддержку исследований и разработок в области науки и технологий. Законопроектом также предлагается обязать Пентагон покупать определенные товары в США и дружественных странах, а не в Китае.

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Автор: УНИАН