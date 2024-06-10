В Интерпайпе призвали ввести 100% бронирование для металлургов: отрасль на грани выживания

В компании ожидают, что часть людей просто не выйдет на смены из-за ужесточения мобилизационного законодательства и страха получить повестку по дороге на работу или домой.

Из-за специфики существующей системы бронирования и ситуации на рынке труда, металлургическая отрасль не может обеспечить себя кадрами и в ближайшей перспективе будет поставлена на грань выживания. Об этом рассказал директор по персоналу компании "Интерпайп" Виталий Пахомов.

"При текущих подходах к бронированию заводы "Интерпайпа" рискуют остановиться из-за отсутствия рабочих рук. Уже сейчас дефицит персонала составляет 12%, а на некоторых участках - 25%. Более 10% рабочих мобилизованы, часть людей безвозвратно уехала, остальные - следствие естественной текучести персонала, которая была и до войны", - говорит Пахомов.

По его словам, в компании ожидают, что часть людей просто не выйдет на смены из-за ужесточения мобилизационного законодательства и страха получить повестку по дороге на работу или домой. А существующая схема бронирования не позволяет компании полноценно работать.

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"По закону, мы можем забронировать не более 50% от численности действующего персонала, остальное потенциально должны "отдать" фронту. Этой 50%-й квоты бронирования металлургии не хватает. Ведь с ужесточением мобилизационного законодательства мы можем потерять большую часть второй половины персонала, и заменить их не сможем. Кроме того, важно учитывать, что 50%-ная бронь относится к общему количеству военнообязанных в компании, в число которых не включаются уже мобилизованные. Иными словами, чем больше наших работников идут по мобилизации, тем меньше можем забронировать тех, кто остался работать", - отметил директор по персоналу.

Он подчеркнул: одним из вариантов, который может обеспечить предприятиям сохранение объемов производства, может быть распространение на металлургию 100%-го бронирования, которое применяется для предприятий топливно-энергетического комплекса.

"Хорошим вариантом может быть полное бронирование по определенному перечню критических профессий, на которые невозможно быстро переквалифицироваться. Например, переучить стропальщика или штабелировщика можно за месяц. А сталевара, машиниста станка, токаря или оператора станка с ЧПУ нужно обучать до года для приобретения базовых навыков и квалификации, а для достижения целевой квалификации нужны годы", - акцентировал Пахомов.

Он подчеркнул: предприятия в прифронтовых регионах не смогут решить проблему нехватки персонала без изменения системы бронирования. А без таких изменений нельзя не исключать сценарий снижения объемов производства, что негативно и для компании, и для государства.

Напомним, ранее в Офисе президента отказались от идеи так называемого "экономического бронирования" от мобилизации, которая предусматривала бронирование только для украинцев с зарплатой более 35 тысяч, или при условии уплаты ежемесячного взноса в размере 20 тыс грн. Эта идея экономического бронирования вызвала волну критики среди военных, экспертов, населения и даже чиновников. Поэтому от нее отказались - как от такой, что будет воспринята как официальный откуп от мобилизации.