Продажи немецкого пива упали на 22,3% с 1993 года.

Продажа пива в Германии в 2020 году снизилась на 5,5% по сравнению с предыдущим годом на фоне ограничений пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Федеральное статистическое управление, передает DW.

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Всего, по официальным данным, немецкие пивоварни и дистрибьюторы продали 8,7 млрд литров (2,3 млрд галлонов).

Данные не включают безалкогольное пиво, солодовые напитки и пиво, импортируемые за пределы Европейского Союза.

Продажи немецкого пива упали на 22,3% с 1993 года. Прошлогоднее падение было особенно резким.

Низкие показатели продаж вызваны карантинными ограничениями, в частности из-за закрытия баров и ресторанов. Немецкая пивоваренная ассоциация заявила, что падение было "беспрецедентным" в послевоенный период.

Бары и рестораны в Германии были закрыты во время локдауна с марта по май. В начале ноября их снова закрыли.

Соответственно, в апреле объемы продаж уменьшились на 17,3%, а в ноябре на 14,1%. Продажи выросли в течение летних месяцев, когда ограничения на работу баров и ресторанов ослабили.

Отмена Октоберфеста

В Мюнхене с 19 сентября по 4 октября 2020 года должен был состояться знаменитый ежегодный пивной фестиваль Октоберфест. Однако из-за пандемии коронавируса главное пивное событие в мире пришлось отменить.

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Автор: УНИАН