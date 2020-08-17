Усиление карантина в Украине приведет к еще большей безработице среди граждан - эксперты

Спрос на рабочие места среди населения значительно возрос.

Очередные антирекорды по количеству больных коронавирусом, зафиксированные в Украине с начала августа, заставили власть вновь заговорить о возвращении более жестких ограничений. По крайней мере в отдельных регионах.

И эксперты предупреждают : введение строгого карантина будет означать дальнейшее падение экономики и рост уровня безработицы в стране. Ведь сегодня сотни тысяч работников вернулась из-за границы и не смогли уехать обратно.

"Из-за коронавируса отток рабочей силы уменьшился и уменьшился очень серьезно. Фактически мы стали свидетелями того, что в начале лета большая часть работников вернулась домой", - говорит Руслан Ильичев, гендиректор Федерации работодателей Украины.

Соответственно, спрос на рабочие места среди населения значительно возрос.

"Если в начале 2020 году количество резюме составляло 6-8 на одну вакансию, то сейчас оно в 2-3 раза больше: 12-18 резюме на одну вакансию. Соответственно, людям становится все труднее найти работу, хотя возможности для трудоустройства есть. Но для этого требуется гораздо больше времени, гораздо больше пройти собеседований ", - отмечает Юлия Дрожжина, руководитель Экспертно-аналитического центра.

Она добавляет: "Никто не исключает возможности, что осенью нас ждет новая волна карантина - а она нанесет бизнесу большой удар. Что, соответственно, отразится и на рынке труда. То есть имеем все основания говорить, что количество вакансий может, к сожалению, уменьшиться. А это значит, что конкуренция возрастет еще больше ".

Работу найти можно и сейчас, констатируют специалисты. Впрочем, для этого нужно пройти значительно более жесткий конкурентный отбор

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