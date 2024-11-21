Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС продукцию горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму €3 млрд, а за 9 месяцев 2024 года - еще на €2,1 млрд. Поэтому санкционные исключения на некоторые группы российских товаров, особенно на металлургическую продукцию, должны быть отменены.

"Брифуя вчера послов стран ЕС, я отдельно артикулировал несправедливость санкционных исключений на некоторые группы российских товаров вместо поддержки украинских. Металлы, кремниевые изделия, долотное оборудование... Вместо санкционировать российское и покупать украинское, они продолжают платить миллиарды россиянам. Это несправедливо", - заявил Власюк.

Он подчеркнул, что предприятия ГМК напрямую поддерживают российский ВПК. Например, российская Группа НЛМК, принадлежащая олигарху Лисину, поставляющая металлургические слябы в ЕС, при этом является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали (доля рынка близка к 100%). Эта сталь критически важна для российской оборонной промышленности.

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Из-за действующих санкционных исключений (длительный переходный период и комфортные квоты) ЕС продолжает закупку полуфабрикатов из России. Для Украины, по его словам, это имеет тройное негативное влияние:

Финансирование войны: Санкционные исключения обеспечивают России более €6 млрд, которые используются для финансирования войны против Украины. Энергетические доходы России: Экспорт продукции ГМК - это косвенный экспорт примерно 4 млрд м³ природного газа, что приносит дополнительные доходы "Газпрому". Экономические потери Украины: Российская продукция на рынке ЕС вытесняет украинскую железорудную продукцию и чугун, что наносит Украине потери более чем на €1,6 млрд.

Власюк предложил сократить переходный период для слябов, чугуна и DRI до 31.12.2024 (санкции против них заработают через 4 года).

"Нужно также ввести персональные санкции против Владимира Лисина и Группы НЛМК (ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ООО "ВИЗ-Сталь", АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"), учитывая их значимость для российской агрессии. Лисин является давним соратником Путина и, по открытым данным, способствует функционированию теневого флота России. Также нужно ввести секторальные санкции против других товаров, и индивидуальные санкции на "Волгабурмаш", - говорит Власенко.