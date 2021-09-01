В современном мире экологичность производства становится таким же фактором конкурентоспособности, как и его эффективность, отмечают СМИ.

Украинских металлургов предупреждают, что им придется вкладывать дополнительные средства в развитие и экологичность своего производства.

Об этом пишет издание "МинПром" в статье "Стальное окно инвестиций".

СМИ напоминают, что в июле Еврокомиссия представила механизм применения так называемого углеродного налога – Control Border Adjustment Mechansim (CBAM): им будет облагаться вся поставляемая на рынок ЕС продукция, чье производство оставляет заметный углеродный след.

Как отметил замдиректора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк, CBAM может обернуться для украинской металлургической отрасли потерями даже до 1 млрд евро в год. Кроме того, возможны торговые ограничения.

"МинПром" напомнил, что крупнейший металлургический холдинг страны – "Метинвест" – ищет площадку под строительство нового комплекса стоимостью в 3,5-4 млрд долл., который поможет снизить воздействие стального производства на окружающую среду.

Читайте такжеМеталлургов предупреждают о падении цен на их продукциюТакже издание отмечает, что ряд экологических инициатив "Метинвест" реализует уже сейчас: проводит реконструкцию газоочистных сооружений, также планируется завершить реконструкции аглофабрики ММК Ильича. В целом исключительно в экологические проекты компания намерена инвестировать 0,5 млрд долл. в течение 4 лет. Одна из самых масштабных задач – строительство на комбинате Ильича цеха холодной прокатки, стоимость проекта - более 1 млрд долл.

Лидер украинской горной добычи - группа Ferrexpo - делает ставку на декарбонизацию производства и на выпуск DR-окатышей, поскольку выплавка стали из них генерирует меньше выбросов парниковых газов.

"В современном мире экологичность производства становится таким же фактором конкурентоспособности, как и его эффективность. Поэтому инвестиции в "зеленую" металлургию актуальны как никогда", - подытожили в издании.

Автор: Ольга Робейко