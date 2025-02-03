Украинские металлургические заводы ожидают существенный дефицит лома в 2025 году

Украинские металлургические заводы прогнозируют существенный дефицит металлолома в 2025 году на внутреннем рынке. В частности, потребность основных игроков рынка для обеспечения металлургического производства в 2025 году составит 1,75-1,8 млн т, сообщил руководитель "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко в ходе совещания профильной ассоциации УАВтормет.

При этом Иван Ковалевский, директор компании "Метинвест-Ресурс", которая обеспечивает поставки лома черных металлов на предприятия "Метинвеста", заявил, что в этом году группа прогнозирует рост внутреннего потребления лома в Украине до 1,73 млн. т и планирует довести собственное использование лома до 580 тыс. т.

В то же время глава "УАВтормет" Владимир Бублей в ходе совещания сообщил, что в 2025 году предприятия, занимающиеся заготовкой металлолома в Украине, смогут собрать в 2025 году лишь 1,45-1,65 млн. т сырья, что на 5-17% меньше по сравнению с показателем прошлого года.

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Более того, из этого объема ломозаготовители планируют отгрузить на экспорт 350 тыс. т (+20%). Напомним, что в 2024 году поставки украинского лома на внешние рынки по сравнению с 2023 годом увеличились на 60%, до 293 тыс. т.

Поэтому, по словам Валентина Макаренко, если в 2025 году прогнозируемый экспорт лома составит 350-400 тыс. т, то украинский рынок должен сгенерировать 2,2 млн. т, чтобы обеспечить потребности металлургических заводов. "Потребление металлолома, необходимого для производства стали, в этом году увеличится. Поэтому в этом году существует риск несоблюдения прогнозируемого баланса потребления металлолома, в частности, из-за недостаточного объема заготовки, потери дополнительных территорий, которые были источником формирования металлолома, а также "катастрофических" проблем с бронированием работников отрасли", - подчеркнул он.

Иван Ковалевский рассказал, что в прошлом году комбинаты "Метинвеста" из-за нехватки сырья были вынуждены работать с колес. "Мы перекрывали дефицит за счет внутренних резервов, но на 2025 год уже не видим таких возможностей, поскольку наши резервы не являются неисчерпаемыми. Кроме того, сейчас в ломозаготовительной отрасли большая нехватка персонала из-за войны и мобилизации. Поэтому мы видим дефицит лома в 2025 году", - резюмировал он.