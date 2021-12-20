Объясняется лидерство металлургической отрасли тем, что ее представляют сильные игроки, среди которых "Метинвест".

Эксперты называют украинскую металлургию лидером по росту зарплат среди всех отраслей нашей страны.

Об этом говорится в материале "5 канала".

По словам и. о. главы Минэкономики в 2020 году Павла Кухты, современную украинскую экономику развивает бизнес и частный сектор.

Читайте также"Метинвест" одержал победу в номинации "Выбор экспертного жюри" среди топ-50 украинских компанийОбъясняется лидерство отрасли тем, что ее представляют сильные игроки, среди которых "Метинвест". Так, группа за год повысила зарплаты персонала на 25%. Также компания внедряет мотивационные и социальные пакеты. Отмечается, что зарплатный фонд вырос на $160 млн.

"В течение последних 5 лет зарплаты по отрасли поднялись с учетом инфляции на 80%", - заявил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. По его словам, ни одна другая украинская отрасль не продемонстрировала такого результата.

Автор: Григорий Бондарь