Игорь Палица

Череда ошибок, ошибочных решений и полная инертность. Так можно кратко охарактеризовать провальную политику правительства во время пандемии, которая теперь привела Украину к серьезному кризису. Помните, как год назад власти торжественно объявили о запуске программы по созданию 500 тысяч новых рабочих мест в различных отраслях экономики? Вместо этого она создала в четыре раза больше безработных! Данные статистики потрясающие: за год потеряли работу 2 миллиона украинцев.

Пытаясь сохранить свою репутацию, во время подведения итогов первого года работы правительства премьер-министр Денис Шмыгаль назвал их программу уже иначе — "программой по сохранению 500 тыс. рабочих мест". Эта примитивная манипуляция уже даже не иронична, она просто издевательская! Очевидно, что действующее правительство крайне неудачно справилось с последствиями пандемии в экономике и не способно преодолеть проблему безработицы.

Вполне ожидаемо, что власть теперь пытается оправдать все негативные явления в экономике. Но это лишь слова, за которыми стоят бездействие и непрофессионализм. Приведу маленький показательный пример.

В соседней Польше, несмотря на более жесткий карантин, уровень безработицы сегодня составляет лишь 3,5%, в то время как в Украине — 10,5%! Хотя коронакризис был в обеих странах.

А все потому, что польское правительство в отличие от украинского активно помогало бизнесу и создавало рабочие места для поляков, которые потеряли работу. В Украине же, не дождавшись адекватной помощи от государства, предприниматели были вынуждены сокращать производство, увольнять работников или же переходить "в тень".

Официальные данные говорят, что в прошлом году доля теневой экономики составляла 30% ВВП. Однако, поскольку правительство не впервые пытается занизить негативные показатели, стоит обратить внимание на оценку независимых экспертов. По их мнению, уровень теневой экономики в прошлом году составлял примерно 50% ВВП, а в "сером" секторе работали примерно 5 млн украинцев.

Между тем в стране уже в течение трех лет продолжается существенное сокращение промышленных предприятий. Те же бизнесмены, которым удалось "остаться на плаву", понесли огромные убытки. За 15 месяцев карантинных ограничений они потеряли до 400 млрд грн! Сильнейший удар пришелся на промышленность, которая дает наибольшее количество рабочих мест. Могли ли помочь избежать таких финансовых потерь смехотворные 8 тысяч, которые выдавало государство ФОПам? Или все же эти подачки были дешевой пиар-акцией, а не реальной помощью?

А последствия игнорирования потребностей предпринимателей тяжелые: массовые увольнения украинцев и выезд на заработки. Почти 3 миллиона украинцев сейчас работают за рубежом. Это при том, что часть граждан отложила выезд на заработки из-за пандемии. Массовый отток людей наносит государству 27 млрд долларов убытков ежегодно. Эта сумма вдвое больше той, которую украинские мигранты переводят домой. Но самое главное - Украина теряет украинцев!

Очень обидно, что 50% мигрантов - это высококвалифицированные работники, на подготовку которых государство потратило много лет. Такой отток профессионалов создает в Украине острый дефицит высококвалифицированной рабочей силы, без которой не будет развиваться экономика страны.

Я уверен, что вернуть украинцев домой с заработков может только возрождение национальной промышленности и создания современных предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами. Государство должно сосредоточиться на возрождении высокотехнологичных и наукоемких производств. И параллельно с этим последовательно выводить экономику "из тени".

Для этого бизнес должен иметь доверие к государству, которое базируется на конкретных гарантиях. Власть должна обеспечить стабильное и понятное налоговое законодательство, снизить налоги, выдавать доступные кредиты и приоритетный доступ украинских производителей к госзаказу. В общем-создать благоприятные условия для развития предприятий. Все это будет возрождать производства, увеличивать количество рабочих мест и соответственно уменьшать отток украинцев за границу.

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