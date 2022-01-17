По данным Госстата, уровень безработицы в Украине среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2021 года составил 9,1%.

Часть украинского бизнеса в течение следующих 12 месяцев ожидает уменьшения количества работников в отрасли сельского хозяйства (16,8%) и перерабатывающей промышленности (15,4%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел в IV квартале 2021 года.

"Респонденты предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ожидают уменьшения количества работников. Увеличение количества работников прогнозируют респонденты предприятий торговли, добывающей промышленности, других видов деятельности, строительства, транспорта и связи", - говорится в сообщении.

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Квартальный опрос проводился с 3 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года. В опросе приняло участие 688 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей). Среди опрошенных предприятий 20,8% – компании оптовой и розничной торговли,18,3% – перерабатывающей промышленности, 14,7% – сельского хозяйства, 13,2% – транспорта и связи, 6,7% – добывающей промышленности, 4,5% – энерго - и водоснабжения, 3,2% – строительства, 18,6% – другие.

Госбюджет-2022 и безработица:

По данным Госстата, уровень безработицы в Украине среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2021 года составил 9,1%, снизившись с 9,3% во II квартале.

Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает снижение безработицы в Украине в следующем году с 9,2% до 8,5%, а также рост среднемесячной заработной платы на 4,4% в реальном измерении.