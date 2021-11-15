В течение 2021 года расходники для печати книг подорожали на 42%.

В связи с мировым скачком цен на бумагу украинский книжный бизнес будет вынужден поднять цены на свою продукцию.

Об этом сообщает UBR.ua.

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Как пишет издание, в Украине сформировался тотальный дефицит расходников для печати книг. Сырье и полиграфические материалы импортируются, а часть крупных европейских и китайских заводов по их производству закрылись.

Эксперты прогнозируют, что средняя цена на книгу будет составлять 252 гривни и может стать неподъемной для рядового украинского потребителя.

"В мире из-за пандемии начался определенный кризис с бумагой и рост цен на нее. Некоторые предприятия вынуждены были закрыться или уменьшить объемы выпуска. Другие – перепрофилироваться на производства картона для упаковок. Очевидно, что это повлияет на стоимость книг", – заявила директор Yakaboo Publishing Юлия Лактионова.

Как пишет издание, в Украине практически нет бумаги, которая производится непосредственно в стране. А цена на необходимые для полиграфии материалы зависит от колебаний курса доллара. Поэтому резкое повышение стоимости бумаги и картона также вызвало их нехватку на внутреннем рынке.

"Если сравнить прирост стоимости на сентябрь 2021 по отношению к 2020 году, то он уже тогда составил 35% и продолжает расти", – сообщила CEO издательства Vivat Юлия Орлова.

По словам эксперта, в среднем цена на полиграфические услуги составляет около 70% себестоимости книги. Если издатель изначально заложил крупную сумму на права и перевод, то это 50-60%, в случае, например, раскрасок для детей, речь идет о более существенной цифре в 90%.

Также значение имеет и размер тиража: чем он больше – тем меньше цена книги, чем меньше тираж – соответственно выше и цена.

"Покупка авторских прав, перевод, редактирование и печать — все эти составляющие итогового книжного продукта подорожали в среднем на 42% за год. Соответственно, сама книга прогнозируемо должна подорожать на те же 42%", – уточняет Орлова.

Рост цен на бумагу:

В августе 2021 года тотальный дефицит бумаги привел к резкому скачку стоимости книг в Украине. За год цены на книги выросли на 35-40%.

Автор: Елена Коваленко