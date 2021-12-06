Украина хочет отказаться от использования в строительстве опасного минерала асбеста, который вредит здоровью и был запрещен уже в 70-ти странах, в частности ЕС.

Это предполагается законопроектом №4142 о системе общественного здоровья, который вскоре будет вынесен на рассмотрение в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Соответствующий документ Рада приняла еще в феврале 2021 года в первом чтении, но на рассмотрение парламента не выносился долгое время. Им запрещается использовать или производить асбест и асбестосодержащие материалы в любых технологических процессах и строительстве.

Речь идет об асбесте, который, например, содержится в таком кровельном материале как шифер. Однако это не касается всего шифера – в Украине есть производства, которые для изготовления используют другие компоненты.

В Украине нет собственной добычи. Каждый год хризотил импортируется из Казахстана и России. По данным Минздрава, только с 2006 по 2016 год Украина импортировала 556 тысяч тонн хризотилового асбеста. Из них 64,5% поставили из России, 35,5% – из Казахстана.

Сейчас в Украине строительные материалы с использованием асбеста выпускает ООО "Краматорский шифер".

В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина обязана ввести запрет на использование асбеста в производстве в рамках адаптации украинского законодательства к октябрю 2021 года (7 лет с даты подписания договора).

По данным собеседников в парламенте, есть большая вероятность, что запрет асбеста может быть отсрочена. Хотя для производителей асбеста в документе уже заложен переходный период.

"Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования. Соответственно, и запрет на использование всех видов асбеста и асбестосодержащей продукции начнет действовать через 6 месяцев после его принятия", – пояснили в комитете здоровья ВР.

Еще в июне этого года источники в парламенте сообщали, что казахские чиновники убеждают украинскую сторону отказаться от запрета на использование асбеста в производстве строительных материалов.

В частности, этот вопрос обсуждался на заседании Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 18 июня 2021 года.

Результаты того заседания обнародовал Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Сулатнов. В своих заметках в Facebook он отмечал, что казахи обсуждали с украинской стороной вопрос запрета использования асбеста и подчеркивал, что это нанесет ущерб казахстанскому экспортеру "Костанайские минералы".

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечал, что вопрос запрета использования асбеста оказалось очень чувствительным для Казахстана.

"Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем сейчас письма с требованиями убрать норму, запрещающую асбест. У нас даже есть письмо из посольства Казахстана, которое просит не принимать этот закон", – говорил он.

Справка. Всемирная организация здравоохранения признает асбест опасным для здоровья. А в классификации Международного агентства по изучению рака все типы асбеста отнесены к первой группе канцерогенов.

С асбестом связаны такие болезни как фиброз легких, мезотелиома, рак легких, гортани и яичников. Ежегодно от воздействия вредных волокон асбеста в мире погибает более 100 тысяч человек. Кроме ВОЗ, ряд других международных организаций также считает асбест канцерогеном.

В 2017 году Министерство здравоохранения издавало приказ №339, которым утверждались новые государственные санитарные нормы и правила именно в части влияния асбеста на работников. Документ запрещал производство и использование минерала.

Впрочем, приказ Минздрава так и не вступил в силу – его отменило Министерство юстиции. После этого состоялась серия судебных процессов, в которые были втянуты с одной стороны Минздрав и экологические общественные организации, а с другой стороны – Минюст, Государственная регуляторная служба и производители асбеста.

Автор: Григорий Бондарь