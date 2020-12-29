Украина готовит соглашения о зонах свободной торговли сразу с пятью странами

По словам Петрашко, это важные рынки для украинской продукции в рамках расширения экспортных возможностей.

Кабинет министров готовит соглашения о зонах свободной торговли с Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Об этом сообщил на пресс-конференции министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Читайте такжеЗеленский рассказал, что ждет послов Украины, если экономический кризис затянется «Это важные рынки для украинской продукции в рамках расширения наших экспортных возможностей», - сказал он. Что этому предшествовало 8 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина надеется до конца года ратифицировать это соглашение с Великобританией.

9 декабря 2020 года Украина и Великобритания подписали соглашение о развитии двусторонней торговли и партнерства в ходе круглого стола, посвященного развитию отношений между странами в рамках подписанного в октябре соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

16 декабря Верховная Рада ратифицировала соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Шварц

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