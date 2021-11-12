Продолжение двустороннего взаимодействия будут обсуждать на заседании украинско-турецкой квадриги, где встретятся министры иностранных дел и обороны обеих стран.

Украинские предприятия подписали два соглашения с турецкой компанией "Baykar Makina" о поставке двигателей к беспилотникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

Министр напомнил, что 11 ноября в Турции состоялась оборонная выставка Saha Expo 2021", где были подписаны два важных контракта.

В частности, турецкая компания "Baykar Makina" и украинское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" подписали соглашение о поставках турбореактивных двигателей для проекта создания беспилотного истребителя "MIUS".

Кроме того, во время выставки украинская компания "Мотор Сич" подписала контракт с этой же турецкой компанией на поставку партии двигателей для беспилотного летательного аппарата Akıncı".

"Эти договоренности свидетельствуют о высоком уровне доверия между украинскими и турецкими партнерами и уровне взаимовыгодного сотрудничества между компаниями наших стран. Эта работа также развивается благодаря тесному партнерству, что установилось между нашими странами и лично между президентами...", - отметил Кулеба.

Он уточнил, что речь идет не только о развитии украинского экспорта, потому что по сути Украина экспортирует высокотехнологичные продукты в Турцию, но и об углублении сотрудничества между оборонными секторами Турции и Украины, что делает сильнее и обе страны, и Черноморский регион в целом.

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"Akıncı" является флагманом турецкого воздушного флота беспилотников, а "MIUS" пока готовится к производству, но по своим характеристикам станет уникальным и мощным беспилотным истребителем. Оба являются сверхсовременным и эффективным оружием, и мы гордимся тем, что в них используются уникальные украинские технологии. Это именно тот высокотехнологичный экспорт, к которому мы должны стремиться во всех сферах экономики...", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, Украина и Турция продолжат и в дальнейшем воплощать взаимовыгодные проекты, которые соответствуют приоритетам двустороннего взаимодействия.

В частности, это взаимодействие будут обсуждать на заседании украинско-турецкой квадриги, где встретятся министры иностранных дел и обороны обеих стран.

Как сообщал УНИАН, в Украине могут начать собственное производство беспилотников Bayraktar - таких, которые раньше закупили в Турции. Также есть планы открытия центра развития и ремонта этих беспилотных летальных аппаратов. Это предусмотрено меморандумом между отечественным Минобороны и компанией Baykar.

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Автор: Антонина Доломанжи