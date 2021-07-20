Значительную эффективность продемонстрировала программа "Доступные кредиты 5-7-9%".

Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 государство предложило эффективные меры для того, чтобы предотвратить потенциальный рост безработицы в Украине и стабилизировать ситуацию.

Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы", который проходит в Киеве.

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"Наибольшую эффективность показали пять программ государственной поддержки. Первая - так называемая программа по частичной безработице, которую реализовывал Государственный центр занятости. Ею могли воспользоваться все работодатели, имеющие наемных работников и которые были вынуждены сократить рабочее время", - отметила Свириденко.

Она сообщила, что государство компенсировало это сокращение благодаря расходам из бюджета. За этой помощью обратилось 200 тыс. предприятий, программой по частичной безработице в прошлом году воспользовалось 400 тыс. граждан.

Свириденко отметила, что отдельно реализовывалась программа для крупного бизнеса, который больше всего потерял из-за кризиса. В частности, сфера услуг, грузовых и пассажирских перевозок. Этой программой воспользовалось 160 тыс. работников соответствующих крупных компаний.

По ее словам, еще одной программой по инициативе президента Владимира Зеленского были введены выплаты по 8 тыс. грн ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых существенно пострадала от введения жестких карантинных ограничений. За этой помощью обратились 480 тыс. ФОПов и работников малых предприятий в прошлом году, и 340 тыс. – в этом году.

Свириденко также отметила, что значительную эффективность продемонстрировала предложенная главой государства программа "Доступные кредиты 5-7-9%", за которыми обратились 12 тыс. предприятий.

"Это не просто возможность получить кредит на льготных условиях, но и сохранить рабочие места. И эти предприниматели не просто не сократили 200 тысяч рабочих, которые уже работали у них на этапе, когда они делали заявку в банк, но и создали 15-17 тысяч, по нашим оценкам, новых рабочих мест", – рассказала она.

Заместитель руководителя офиса главы государства также сообщила, что в центрах занятости за 2020 год 95 тыс. безработных прошли обучение и переобучение.

"Вместе с обычными, традиционными программами, связанными с приобретением квалификации повара, швеи, портного, у нас были и новые образовательные программы, отвечающие современным реалиям. Например, большим спросом пользовалось веб-программирование, и даже были операторы беспилотных летательных аппаратов", – рассказала она.

Кроме того, Свириденко отметила, что инициированная президентом национальная программа "Большая стройка" за полтора года непосредственно создала 200 тыс. рабочих мест в стране.

"И мы говорим не только о дорогах. Это и строительство медицинских амбулаторий, школ, детских садов, спортивных объектов", – добавила она.

Заместитель руководителя Офиса президента акцентировала, что сейчас власть сосредоточена на том, чтобы внедрить программу экономического восстановления. В частности, на всей территории Украины должна заработать программа по орошению, что даст рост ВВП минимум на 1,2% и возможность привлечь большое количество трудовых ресурсов.

Пособие по безработице на период карантина

4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины "О занятости населения" о предоставлении пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины" (регистрационный номер 3010а).

1 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым правительству предоставлено право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации.

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Автор: Богдан Слуцкий