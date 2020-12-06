Большое строительство уберегло украинскую экспортоориентированную экономику от более стремительного и глубокого падения в кризисный 2020 год, отметил Олег Устенко.

Крупное строительство дорог стало той необходимой мерой стимуляции экономики в 2020 году, которая обеспечит долговременное развитие в дальнейшем и рост ВВП.

Такое мнение высказал Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, выступая на форуме «СЕТЬ: форум дорожной отрасли». Именно «Большое строительство» не дало возможности украинской экономике упасть так сильно, как европейским соседям, где падение достигло 10%.

"Учетная ставка - 6%, которая является самой низкой за всю историю независимой Украины, дает возможность крупным игрокам, таким как Укравтодор, иметь доступ к кредитному ресурсу внутри страны. Что в свою очередь является стимулом для развития, который обеспечит рост в долгосрочной перспективе. Благодаря дополнительным государственным расходам, Большое строительство уберегло украинскую экспортоориентированную экономику от более стремительного и глубокого падения в кризисный 2020 год», - отметил Олег Устенко.

Сейчас Украина получает эффект синергии от мультипликационного эффекта взаимодействия смежных отраслей во время крупного строительства. В долгосрочной перспективе, а речь идет о десятках лет, это станет базой для экономического развития.

Одних бюджетных средств не хватит для выхода из кризиса, очевидно, следует привлекать инвесторов. И здесь так же строительство дорожной инфраструктуры является определяющим фактором. "Когда есть земля, можно поставить завод, но нет надлежащей сети инфраструктуры. В условиях, когда конкуренция за инвестиционный ресурс растет, Украина должна предложить инвестору дополнительные условия», - отметил эксперт и добавил, что строительство дорог «также является решением многочисленных вопросов в долгосрочной перспективе, связанные с международной коммуникацией, поскольку Украина имеет транзитные возможности».

"У Украины есть ограничения бюджетные, а именно – дефицит. В 2020 году он ожидался на уровне 2,5%, по факту, будем очень близким к отметке 7%. В 2021 году закладываем на уровне 5,3%. А это значит, что возможность пользоваться деньгами для таких проектов, как большое строительство, – ограничена. Мы вынуждены искать дополнительные источники финансирования, в частности рассматривать вариант привлечения частных капиталов. Развитие концессии - дорог и инфраструктуры – может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%», – высказался Олег Устенко.

Ранее экономисты озвучили цифру: влияние мультипликативного эффекта от строительства дорог в рамках президентской программы Большое строительство составляет 3 гривны 5 копеек на каждую вложенную гривну. В выступлении на форуме «СЕТЬ: форум дорожной отрасли», экономист Михаил Кухар заявил – удельный вес Крупного строительства в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом. В структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент - 3,4%.

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Автор: УНИАН