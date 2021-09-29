За 2021 год инвестиции "Метинвеста" в сферу здравоохранения достигли $6,5 млн.

Группа "Метинвест" улучшает социальную инфраструктуру в городах присутствия своих предприятий.

Читайте такжеМеталлургия Украины: прошлое и будущее национальной экономикиОб этом говорится в исследовании ГМК-Центр "Долгий путь за короткое время. Вклад группы "Метинвест" в экономическое и социальное развитие Украины".

Отмечается, что в течение 2017-2019 за средства "Метинвеста" отремонтировали 56 тыс. кв. м дорог, а в 2019-м - 55 многоэтажек. Кроме того, компания делает свой вклад в систему здравоохранения: в 2017-2019 гг. за ее счет провели ремонт в 37 медучреждениях и закупили 197 единиц медоборудования.

За прошлый год инвестиции "Метинвеста" в сферу здравоохранения достигли $6,5 млн: группа предоставляет кислород для COVID-больных, закупает экспресс-тесты на коронавирус, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, "Метинвест" инвестирует в проведение культурных и спортивных мероприятий, за два года при поддержке группы провели 282 события.

Автор: Григорий Бондарь