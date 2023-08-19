Тепловизоры и тепловизионные прицелы, которые получат бойцы, - высокого качества и являются устройствами военного назначения.

Бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины получила крупную партию техники, которая необходима для эффективного уничтожения врагов: 8 пикапов, 30 автономных зарядных станций EcoFlow, 30 "старлинков", 5 лазерных дальномеров и 10 биноклей.

На подходе также 100 тепловизоров Арчер военного назначения и 5 тепловизионных прицелов Арчер: их ожидают уже в ближайшее время. Стоимость техники - около 40 миллионов гривень, передала ее компания Метинвест в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

Тепловизоры и тепловизионные прицелы, которые получат бойцы, - высокого качества и являются устройствами военного назначения. Они способны выдержать сложные условия эксплуатации, работают в холод и в жару, и имеют высокую влаго- и ударопрочность.

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"Арчер - это самый топ, который в настоящее время есть. И если они у нас есть, то военнослужащие делают свое дело на 100 процентов", - улыбается заместитель командира бригады специального назначения "Азов" по вооружению, начальник технической части.

Эти тепловизионные прицелы работают с крупными натовскими калибрами и оснащены баллистическим калькулятором, а украинский производитель обеспечивает полное сервисное обслуживание. Именно поэтому выбрали эту технику, несмотря на высокую стоимость, признаются в Метинвесте.

"Прицелы выдерживают большие нагрузки, они очень точны и считаются одними из лучших в мире. Они находятся на вооружении многих армий мира. А еще на передке очень нужна связь, передающие антенны. Поэтому передаем также партию старлинков", - говорит руководитель проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

Всего с начала войны Метинвест направил уже более 2 млрд грн на поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта". Всего Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским 5,5 млрд грн с начала большой войны с Россией.