Таким образом Вашингтон усиливает давление на Пекин после президентских выборов в США.

Администрация президента США Дональда Трампа издала указ, которым запрещается инвестировать в компании, связанные с китайскими военными.

Речь идет о фирмах, которые либо принадлежат военным, либо ими контролируются, сообщает УП со ссылкой на Reuters.

Таким образом Вашингтон усиливает давление на Пекин после президентских выборов в США, пишет агентство.

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Такие действия могут повлиять на крупнейшие компании Китая, в частности телекоммуникационные China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и производителя оборудования для наблюдения Hikvision.

Таким образом у Трампа хотят сдержать инвестиционные компании, пенсионные фонды и другие организации от покупки и продажи акций 31 китайской компании, которые ранее Пентагон определил как те, что поддерживаются китайскими военными.

Вступает в силу приказ с 11 января. Кроме того, что американцы не смогут проводить любые операции с ценными бумагами этих компаний, им также запрещено покупать и продавать ценные бумаги китайским компаниям через 60 дней после включения ее в перечень связанных с Пекином.

"Китай все активнее использует капитал Соединенных Штатов для получения ресурсов и создание возможностей для развития и модернизации своих военных, разведывательных и других средств безопасности", – говорится в приказе Белого дома.

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Автор: УНИАН