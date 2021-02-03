Крупнейшим коммерческим флотом по стоимости активов обладают японские компании, США только на третьем месте.

Компания VesselsValue опубликовала ежегодный рейтинг стран-судовладельцев по общей стоимости флота.

Об этом сообщает ЦТС.

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По сравнению с предыдущими рейтингами, по итогам 2020 года ТОП-10 претерпел некоторые изменения: в частности, в него были включены суда-автомобилевозы, RoRo (суда для перевозки любых грузов на колесной базе) и круизные суда.

В целом рейтинг выглядит так:

10 место. Швейцария в рейтинге за последний год обошла Данию с показателем $28,5 млрд. Ее успех обусловлен включением в рейтинг круизных лайнеров. Стоимость таких судов, принадлежащих швейцарской компании MSC Cruises, оценивается в $18 млрд, что делает страну вторым по величине владельцем круизных лайнеров в мире.

9 место. Норвегия опустилась с 5-го места в 2020 году на 9-е в 2021 году. Это падение было вызвано пандемией коронавируса и, как следствие, снижением спроса на нефть во всем мире. Флот норвежских судовладельцев на сегодня оценивается в $33,7 млрд

8. Южная Корея опустилась на две позиции, общая стоимость флота ее судовладельцев составила $34,7 млрд. Страна сохраняет доминирующую позицию в качестве глобального экспортера автомобилей по морю.

7. Великобритания. Стоимость флота выросла более чем на $15 млрд — до $39 млрд. По большей части это связано с включением в рейтинг круизных судов.

6. Германия поднялась в рейтинге с 8-го места на 6-е с показателем в $42,8 млрд.

5. Сингапур — общая стоимость флота страны составила $50,7 млрд. Инвестиции в контейнерный и RoRo флот увеличили общую стоимость флота на $6 млрд. Сингапур занимает 3-е место по владению судами RoRo.

4. Греция. Общая стоимость флота в собственности судовладельцев этой страны составляет $93,2 млрд, снижение за год — $6,5 млрд, оно связано с низкими доходами танкерного флота.

3. США — $95,1 млрд, из которых $63 млрд приходится на круизные лайнеры. Кроме того, американский флот танкеров для сжиженного газа вырос в цене, достигнув максимума за 5 лет.

2. Китай — собственники судов владеют активами на $107,7 млрд. Во второй половине 2020 года китайские энергетические компании инвестировали в новые заказы на строительство крупных танкеров для перевозки СПГ и этана.

1. Япония лидирует почти во всех секторах судоходства с активами на общую сумму $115,8 млрд. Из 10 ведущих стран судовладельцы из Японии владеют самым дорогим флотом LNG-танкеров — $5,8 млрд, а также самым дорогим флотом судов-автомобилевозов стоимостью $7,3 млрд.

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Автор: УНИАН