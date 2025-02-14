Выяснилось, что Европа обошла США по поддержке Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ страны-доноры оказывали Украине непрерывную поддержку в размере более 80 миллиардов евро в год. Основным источником помощи стали европейские партнеры, особенно в предоставлении финансовой и гуманитарной помощи.

В Кильском институте мировой экономики выяснили, во сколько союзникам Украины обходится поддержка нашей страны во время противостояния российской агрессии.

Отмечается, что за последний год наблюдается сдвиг в сторону закупок оружия. Сперва военная помощь Украине предоставлялась из существующих арсеналов стран-доноров, но со временем они опустели. Поэтому наша страна начала получать новое оружие, произведенное западной оборонной промышленностью.

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Эксперты узнали, что до декабря 2024 года в общей сложности нашей стране предоставили около 267 миллиардов евро помощи. Из общей суммы около 130 миллиардов евро было выделено на военную помощь, 118 миллиардов евро на финансовую поддержку и 19 миллиардов евро на гуманитарную помощь.

Эксперты обратили внимание на то, что сумма помощи оказалась сравнительно небольшой, если измерять ее как долю ВВП страны-донора. Например, Германия, Великобритания и США выделили менее 0,2% своего ВВП в год для поддержки Украины. В это же время Франция, Италия и Испания выделили всего около 0,1% своего годового ВВП.

Также выяснилось, что даже небольшие приоритеты внутренней политики обходятся некоторым странам гораздо дороже, чем предоставление помощи Украине. В частности, налоговые субсидии Германии на дизельное топливо обходятся налогоплательщикам в три раза дороже в год, чем военная помощь.

"Если посмотреть на государственные бюджеты большинства европейских стран-доноров, помощь Украине за последние 3 года больше похожа на небольшой политический "любимый проект", а не на крупные фискальные усилия", - рассказал руководитель Ukraine Support Tracker в Кильском институте Кристоф Требеш.

Кроме того, Европа обогнала США по объему предоставленной помощи Украине. По словам экспертов, Европа выделила 70 миллиардов евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 миллиардов евро военной помощи, а Штаты - 64 и 50 миллиардов евро соответственно.

Эксперты поделились, что в середине 2023 года началось снижение роли помощи от Вашингтона из-за того, что Конгресс США блокировал любые новые законопроекты о предоставлении помощи. Тем не менее в последние месяцы американская поддержка снова возросла.

Требеш прогнозирует, что с приходом нового президента США Дональда Трампа к власти военная помощь США снова застопорится. Он считает, что европейские правительства будут вынуждены активизировать свои усилия и заполнить большой пробел, оставленный Вашингтоном.

Также эксперты заявили, что в первые месяцы полномасштабной войны более 90% военной помощи было мобилизовано из национальных арсеналов стран. Уже в 2023 и 2024 годах 60% военной помощи заказали у производителей вооружений. Особенно такой сдвиг заметен в Германии, где почти три четверти военной техники для Украины заказываются напрямую у производителей.

"Война России против Украины превратилась в войну закупок и производства оружия. Поэтому крайне важно наращивать промышленные мощности для производства оборонной продукции, особенно в Европе", - добавил Требеш.

Поддержка Украины - важные новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Поддержка Украины от США и стран Европы должна быть равной. По его мнению, это посылает четкий сигнал непоколебимого обязательства Альянса перед Украиной.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер призывал Европу усилить свою оборону и поддержку Украины. Он заявил, что необходимо также усилить давление на российского диктатора Владимира Путина.

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