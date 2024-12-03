В 2024 году минимальный размер денежного обеспечения составляет 20 100 грн.

Граждане Украины, которые присоединяются в ряды Вооруженных сил, с первого дня службы получают денежное обеспечение. Специалисты Департамента социального обеспечения Минобороны подготовили подробную справку о составляющих этой финансовой поддержки. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Отмечается, что денежное обеспечение военнослужащих является совокупностью гарантированных государством выплат, предоставляемых военнослужащим за выполнение ими воинских обязанностей.

В 2024 году минимальный размер денежного обеспечения составляет 20 100 грн. Размер денежного обеспечения военнослужащего также зависит от вида (рода) войск, в котором проходит службу этот военнослужащий. В частности, в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций размер денежного обеспечения отличается.

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Выплаты включают:

Основные выплаты: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет. Дополнительные выплаты: повышение должностного оклада, разнообразные надбавки, доплаты и вознаграждения постоянного характера, а также премия. Единовременные выплаты: вознаграждения и пособия, которые предоставляются при определенных обстоятельствах.

Ежемесячные основные виды денежного обеспечения для военнослужащих ВСУ охватывают постоянные составляющие, которые выплачиваются каждому военному в зависимости от его звания, должности и продолжительности службы. К таким видам обеспечения относятся:

Должностной оклад - это основная часть денежного обеспечения, которая зависит от должности военного. Высшие должности имеют большие оклады, определяющие базовый уровень денежного обеспечения. Оклад по воинскому званию - это составляющая денежного обеспечения военнослужащего, которая выплачивается ему в зависимости от присвоенного воинского звания (например, рядовой, сержант, лейтенант) независимо от должности, которую занимает военнослужащий. Надбавка за выслугу лет - это выплата, которую получает военнослужащий за продолжительность своей службы в Вооруженных силах или других силовых структурах. Эта надбавка начисляется в процентах к окладам (должностному и по воинскому званию) и увеличивается с ростом количества лет службы начиная с 5% (для 1 года службы) до 50% (для 25 лет и более).

К ежемесячным дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих ВСУ относятся:

Повышение должностного оклада - это базовое увеличение оклада для военных, проходящих военную службу на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный. Надбавки - это выплаты за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания, военнослужащим-донорам. Доплаты - это выплаты за полученную научную степень, например, кандидата наук или доктора наук, а также за полученное ученое звание, например, доцента или профессора. Военнослужащие, занимающие определенные должности, могут получить дополнительно от 5% до 10% должностного оклада, в зависимости от уровня достижений в научной и профессиональной деятельности. Вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты - это специальная форма материального стимулирования для лиц, занимающихся критически важными функциями в сфере киберзащиты национальной безопасности. Военнослужащие, работающие с киберзащитой, получают вознаграждение, которое может составлять до 100% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет в зависимости от уровня выполняемых задач. Вознаграждение за особенности прохождения службы (обучения) во время военного положения (особого периода) - это ежемесячная выплата в размере 2 350 грн курсантам высших военных учебных заведений, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе. Премия - ежемесячная выплата военнослужащим в соответствии с их личным вкладом в общие результаты службы. В среднем премия составляет от 15 000 до 30 000 грн.

К одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих ВСУ относятся вознаграждения.

На период действия военного положения военнослужащим дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 выплачивается в следующих размерах:

100 000 грн - тем, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

50 000 грн - военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий).

30 000 грн - военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам (распоряжениям).

Военнослужащим, которые одновременно имеют право на получение дополнительного вознаграждения по разным условиям, это дополнительное вознаграждение выплачивается в большем размере, в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.

Также дополнительно выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривень за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения боевых (специальных) задач.

Выплаты военным и их семьям - важные новости

Ранее УНИАН писал, что военный с позывным "Еврей" рассказал о том, что раненым бойцам Вооруженных сил Украины массово отказывают в выплатах и выводят за штат. По его словам, очень много бойцов ВСУ попадают с ранениями в госпитали, их выводят за штат и "платят копейки".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, по которому военным предоставляется возможность самостоятельно определить, кто будет получать выплаты в случае их плена или пропажи без вести.

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