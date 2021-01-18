Кабмин совместно с Министерством социальной политики разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вновь высказал намерение в 2021 году запустить в Украине накопительную пенсионную систему.

Об этом он заявил в интервью одному из изданий, передает пресс-служба правительства.

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«Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы, мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно быстрее, чтобы в этом году мы эту накопительную пенсионную систему ввели в Украине», - сказал он.

По словам премьера, для него введение накопительной пенсионной системы является одной из приоритетных задач.

«Украина нуждается в накопительной пенсионной системе, я считаю это одним из преступлений против общества, против государства, что за тридцать лет независимости не была создана накопительная пенсионная система. Это нужно исправлять», - сказал он.

Пенсии в Украине

Минимальная пенсия с 1 сентября 2020 года выросла на 110,8 гривни – до 2 тысяч гривень в результате повышения минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривень.

4 октября 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

18 ноября 2020 года Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение.

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Автор: Дмитрий Шварц