19 января правительство расширило перечень направлений, на которые можно тратить "ковидную тысячу", предоставив возможность вакцинированным возрастом от 60 лет приобрести за эти деньги лекарства.

За два дня украинцы купили лекарств за средства программы "єПідтримка" на более 6,5 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Правительство продолжит поддерживать людей и бизнес в условиях пандемии. Программа президента "єПідтримка" оказалась крайне успешной и популярной. Сейчас более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. 1,7 млрд грн уже потрачено. С 24 января правительство расширило инициативу на граждан в возрасте от 60 лет. Только за два дня украинцы купили лекарств за средства программы "єПідтримка" на более 6,5 млн грн", - отметил он.

Шмыгаль напомнил, что в дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных затрат на образовательные услуги. Также, по его словам, планируется расширить программу на коммунальные услуги.

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"Президент Владимир Зеленский также анонсировал 500 грн выплат за бустерную дозу, и правительство сейчас активно работает над внедрением этой инициативы", - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, получившие две дозы антиковидной вакцины,смогут получить по 1 тыс. грн.

Эти средства можно потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

2 декабря Верховная Рада выделила на это из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

19 января правительство расширило перечень направлений, на которые можно тратить "ковидную тысячу", предоставив возможность вакцинированным украинцам в возрасте от 60 лет приобрести за эти деньги лекарства.