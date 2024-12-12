При этом Украина идет о более оптимистичном сценарии развития событий.

В Украине растет уровень крайней бедности. Как рассказала в интервью "РБК-Украина" доктор экономических наук Людмила Черенько, в первые годы российско-украинской с 2014 по 2015-й бедность в Украине выросла с 16,3% до 51,9%.

"А эта фаза войны еще более масштабная, и можно было ожидать гораздо худшего. Мы могли бы ожидать, что бедность вырастет невероятно, даже до 80-90%. Но этого не произошло", - успокоила экономист.

По ее словам, в начале полномасштабного вторжения было три возможных сценария развития событий и Украина пошла по тому, который ближе к оптимистическому.

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Черенько отмечает, что за время войны произошел существенный рост крайней бедности. Это категория людей, уровень доходов которых приближен к официальному прожиточному минимуму (2920 гривен в 2024 году).

"В 2021 году людей, которые имели доходы на таком уровне, у нас было 1,3%. Фактически в пределах статистической погрешности. Если бы не полномасштабная война, то в 2023 году мы бы вообще эту цифру не зафиксировали. Но в 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошел семикратный рост", - говорит экономист.

Как она объяснила, в первую очередь речь идет о пенсионерах, а также людей, которые оказались в ситуации потери имущества или дома.

Уровень бедности в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина потеряла треть ВВП из-за вторжения России. По словам главы Нацбанка, критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается.

В мае 2024 года Всемирный банк отмечал, что количество украинцев, живущих за чертой бедности, выросло на 1,8 миллиона человек с 2020 года. Это составляет около 29% населения, ведь вторжение РФ продолжает разрушать экономику страны.

Недавно народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко отметил, что более 40% украинцев считают себя средним классом, но их доходы не соответствуют этому уровню. При этом среди тех, кто действительно является средним классом по доходу на сегодня во время войны составляет менее 7%.

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