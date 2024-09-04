Отмечается, что РФ рассматривала Индию как альтернативный рынок для получения важнейших товаров.

Россия тайно закупала в Индии товары двойного назначения и изучала возможность строительства в стране предприятий, чтобы получить компоненты для своих военной отрасли.

Газета Financial Times пишет, что министерство промышленности и торговли РФ, контролирующее оборонное производство для поддержки полномасштабного вторжения в Украину, в октябре 2022 года разработало конфиденциальные планы по расходованию около 82 млрд рупий или 1 млрд долларов на тот момент, на обеспечение безопасности критической электроники по секретным каналам.

План предполагал использование "значительных запасов" рупий, накопленных российскими банками за счет бурного роста продаж нефти в Индию. Индия рассматривалась как альтернативный рынок для получения важнейших товаров, "ранее поставлявшихся из недружественных стран".

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Отмечается, что Россия и ее индийские партнеры нацелились на технологии двойного назначения, которые подпадают под западный экспортный контроль. Москва даже планировала инвестировать в российско-индийские предприятия по разработке и производству электроники.

Данные о торговле свидетельствуют о том, что отношения с Индией стали более глубокими по конкретным категориям товаров. Связи Индии с Москвой становятся причиной разногласий с Вашингтоном.

В то время как Моди сетует на последствия вторжения на Украину для развивающихся экономик и призывает обе стороны к миру, Дели протянул России экономический спасательный круг после того, как она попала под западные санкции.

Торговля между Индией и РФ

Индия является крупным покупателем российской нефти, а в 2023-24 финансовом году общий объем торговли между двумя странами достиг рекордно высокого уровня в 66 млрд долларов. Часть торговых операций была проведена в рупиях, в результате чего у России образовался избыток этой валюты.

Индийская компания Innovio Ventures была указана в торговых декларациях как поставщик электронного оборудования, включая беспилотники, на сумму не менее 4,9 млн долларов в Россию, а также товаров на сумму 600 000 долларов, отправленных в Кыргызстан. В российских декларациях расчеты по сделкам указаны в рупиях.

В числе поставок в Россию - 568 000 долларов электронного оборудования для использования в радиоэлектронных системах для российской компании "Тесткомплект", которая попала под санкции США и ЕС за то, что является центром системы военных закупок Москвы.

Секретный канал торговли

Закупки проходят через Консорциум по внешнеэкономической деятельности и международному межгосударственному сотрудничеству в промышленности, созданный в октябре 2022 года российским чиновником Александром Гапоновым.

Организация связана с российскими спецслужбами, а ее президентом является Вадим Пойда, который и представил пятиэтапный план, как потратить российские рупии и наладить стабильные поставки компонентов двойного назначения. Одним из пунктов плана - создание "закрытой платежной системы между российскими и индийскими компаниями", не подпадающую под надзор западных стран, "в том числе с использованием цифровых финансовых активов". По его оценкам, Россия могла бы закупить компоненты на сумму до 100 млрд рублей, включая детали для "телекоммуникационного, серверного и другого сложного электронного оборудования", которое ранее закупалось в западных странах.

Позиция Индии в войне РФ против Украины

В июле Нарендра Моди посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. В индийском МИД тогда говорили, что хотят убедиться в сохранении тесных связей с РФ на фоне ее дипломатической изоляции.

При этом эксперты заявили, что Моди хотел лично убедиться, что западные санкции не слишком сильно вредят России.

Во время своего визита в Киев в августе Моди уверял, что он лично пытался убедить Путина в том, что война является неприемлемым способом решения споров.

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