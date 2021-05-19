Больше всего работодатели заинтересованы в операторах колл-центров, водителях такси, продавцах-консультантах и строителях.

Количество вакансий на рынке труда выросла в три раза.

Такие данные обнародовали аналитики рекрутинговой платформы, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

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Больше всего работодатели заинтересованы в операторах колл-центров, водителях такси, продавцах-консультантах и строителях. Также работодатели активно ищут IТ-специалистов.

В прошлом году работодатели охотились за менеджерами по продажам, курьерами, охранниками и торговыми представителями.

В то же время в этом году на 3% увеличилось количество тех, кто ищет работу. Чаще всего искатели откликались на вакансии промоутера, курьера, консультанта в интернет-магазин.

Все чаще работодатели предлагают удаленную работу. Только в марте-апреле количество таких предложений увеличилось почти на 40%.

Коронавирус и безработица в Украине

Уровень безработицы в Украине в 4-м квартале 2020 года по сравнению с 3-м кварталом вырос на 0,6 п.п. – до 10,1% с 9,5%, количество безработных составило 1,8 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

Согласно опросу, проведенному в мае 2021 года, половина украинцев больше боятся экономических последствий коронакризиса, чем самой болезни.

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Автор: Елена Коваленко