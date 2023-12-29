Уже сейчас видим многочисленные нарушения в сфере рекламы азартных игр, отметил председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый.

На последней рабочей встрече с представителями рекламной индустрии председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый, объявил о создании рабочей группы по вопросам рекламы азартных игр. Эта инициатива нацелена на эффективное регулирование рекламной деятельности в сфере азартных игр, в частности, на решение многочисленных нарушений, которые зафиксированы уже сейчас.

"Уже сейчас видим многочисленные нарушения в сфере рекламы азартных игр. Мы их фиксируем и без штрафов не обойдемся. Но в то же время мы готовы максимально способствовать развитию бизнеса, который ответственен перед законом. Наш идеальный треугольник партнерства - государство, бизнес, общественность. Государство - на месте, бизнес тоже, а в роли общественности будет выступать совещательный орган КРАИЛ Консультационно-экспертный совет", - утверждает Иван.

Целью создания рабочей группы является решение ключевых проблем, связанных с рекламой азартных игр и обеспечение честных и ответственных стандартов, которые учитывают интересы как отрасли, так и общественности. Во время рабочей встречи вместе с представителями различных отраслей (телевидение, реклама, общественные организации) обсуждались различные аспекты рекламы азартных игр, включая размещение рекламы на сайтах государства-агрессора и вопрос запрещенного рекламного контента в соцсетях. Иван Рудый заявляет: "Мы не против креативного рекламного текста, но те, кто нарушают требования по рекламе азартных игр - понесут ответственность".

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Команда по обзорам онлайн казино Prointernet отмечает, что создание рабочей группы по рекламным вопросам является важным шагом вперед в направлении развития прозрачного и этического рынка азартных игр в Украине, Елена Билица лично так считает. Меры, принятые КРАИЛ, свидетельствуют о серьезном подходе к регулированию этой сферы и желание сотрудничать с различными структурами для достижения высоких стандартов.

Напомним, 3 октября вступили в силу поправки в Закон Украины "О рекламе" и КРАИЛ получила полномочия регулировать и применять серьезные санкции за несоблюдение установленных особенностей рекламирования азартных игр. Это стало крупнейшими серьезными изменениями украинского законодательства в 2023 году в сфере игорного бизнеса. Эти изменения направлены для предупреждения негативного влияния рекламы игорных игр на общество и установлению мер по предотвращению игровой зависимости.