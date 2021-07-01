За указанную инициативу в первом чтении проголосовали 269 депутатов.

Верховная Рада одобрила законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс относительно урегулирования возможности финансирования центров культурных услуг за счет бюджетных средств.

За законопроект «О внесении изменений в статью 89 Бюджетного кодекса Украины» (№4692) проголосовали 269 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан с целью законодательного урегулирования возможности финансирования центров культурных услуг за счет бюджетных средств.

«К основным положениям законопроекта можно отнести: законодательное урегулирование возможности финансирования центров культурных услуг за счет средств бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных громад. Кроме того, согласован пункт 5 части первой статьи 89 Бюджетного кодекса Украины с нормами законодательства о культуре, об образовании, о животном мире с целью конкретизации направлений, по которым осуществляются расходы из бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных громад», - отмечается в документе.

Концепция реформы

5 января Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации концепции реформы финансирования системы обеспечения населения культурными услугами.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, реформа должна сделать так, чтобы бюджет не содержал учреждения, а финансировал конкретные предоставленные ими культурные услуги.

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Автор: Богдан Слуцкий